El abrigo de Mango de Amelia Bono, la mejor tendencia para las rubias

Varias son las prendas que un buen fondo de armario de invierno debe de tener, pero si quieres dar un paso más allá y añadir otras en tendencia con las que darle un twist a tu estilismo del día a día, la mejor inspiración que encontramos esta semana es... ¡Amelia Bono! Después de viralizar una de las faldas midi de Zara más buscadas de la temporada para el entretiempo, ahora estrena una pieza que te protegerá de las bajas temperaturas y que sorprendentemente, ¡queda fenomenal a las rubias como ella!

Su vestidor es un auténtico baúl del tesoro, en él podemos encontrar casi todas las tendencias ponibles que puedas imaginar, como por ejemplo su última inversión. La empresaria ha caído en las redes de un diseño con ese vintage que ha regresado para convertirse en una de las favoritas de las amantes de la moda como ella. Enfundada en un sencillo y práctico total look negro compuesto de un jersey fino de punto con vaqueros pitillo que puedes copiar hoy mismo, al que ella ha añadido uno de los abrigos estrella de los meses de frío, ¡es de borreguito!

Hace unas semanas que este atuendo aterrizó en las novedades de Mango, convirtiéndose en un superventas en tiempo récord. Por eso no nos extraña que la madrileña no haya dudado no solo en hacerse con él, también en estrenarlo en estos primeros días de noviembre demostrando que está al tanto de lo que se cuece en la industria. Aunque su conjunto básico nos gusta, el protagonismo se lo ha llevado la chaqueta de piel con la clásica estructura biker con cremalleras, cuyo interior está creado a partir de borreguito, uno de los tejidos más idóneos para aguradarte del frío e ir estilosa sin necesidad de añadir capas y capas de ropa.

Esta propuesta que Amelia lleva en un par de tallas más para crear ese demandado efecto oversize, la localizamos en la tienda por un precio de 79,99 euros. Pero no solo nos ha llamado la atención por su practicidad, también por el truco de estilo que guarda en su interior, literalmente. El color beige de su gustoso tejido es el secreto estrella que ha hecho que luzca radiante, ya que el contraste de tonos consigue que una bonita luminosidad en la piel, con la que no ha necesitado llevar mucho maquillaje. ¿Y tú, la añadirás a tu cesta de la compra?