La fórmula de estilo 'cool' que le copiarás a Amelia Bono este fin de semana (y en verano)

Aunque algunas nubes con agua nos han sorprendido esta Semana Santa, está claro que el buen tiempo ha llegado para quedarse. Un hecho meteorológico que hace que nuestros armarios cambien de registro dando así la bienvenida a estilismos más casuales y desenfados. La última que ha demostrado sus ganas por los rayos de sol ha sido Amelia Bono. No hay ocasión en la que sus publicaciones en las redes sociales no alcancen miles y miles de likes, ¡y no nos extraña! Su sentido del gusto es una auténtica fantasía y el look que ha estrenado estas vacaciones en el sur del país, vas a querer llevarlo durante toda la época de primavera y verano.

Encontrar la balanza perfecta entre las tendencias punteras del momento y las piezas de fondo de armario es un arte que pocas saben manejar a la perfección, y la influencer es el ejemplo ideal en el que podemos inspirarnos para nuestras próximas vacaciones cerca del mar. Ha puesto en práctica una fórmula de estilo muy chic y exprés ideal para cuando no tienes demasiado tiempo de arreglarte pero te apetece ir diferente, cómoda y guapa. En su maleta de primavera ha habido lugar para una sencilla camisa azul de corte masculino en un par de tallas más, unos shorts vaqueros claritos -prenda que poco a poco vuelve a ser protagonista gracias al movimiento Y2K- y unas llamativas botas blancas tipo cowboy que roban casi todo el protagonismo al look.

Como una auténtica experta en materia, la madrileña ha demostrado que está al tanto de todas aquellas modas que se pasean por los desfiles más importantes de la industria en los que encontramos el secreto para hacer que un conjunto sea mucho más especial. La magia reside una vez más en la elección de complementos, Amelia ha optado por piezas de bisutería dorada que aportan de forma instantánea luminosidad a su piel, unas gafas de sol de pasata negra para crear un contraste más sofisticado y el bolso atemporal y más aclamado entre las it girls, un clásico capazo de mimbre grande con asas de piel en el que hay lugar para revistas, labiales y protectores solares, además de una novela y toalla para la playa. Así que si estás organizando tu maleta para disfrutar del buen tiempo, sigue su ejemplo para así lucir un look de diez.