Amelia Bono se compra en Mango un look de 56 euros ideal para viajar

A sus 41 años, Amelia Bono se ha convertido en una auténtica influencer y acumula ya más de 400.000 seguidores, ante los que comparte cada día detalles de su vida personal, vídeos divertidos y, por supuesto, looks. Como ocurre con otras españolas como Paula Echevarría o Tamara Falcó, adora combinar accesorios de lujo tan especiales como las sandalias fantasía de la Generación Z o el bolso negro que adoran las actrices de Hollywood con prendas de las marcas asequibles más populares de nuestro país, como Zara o Mango, a las que recurre habitualmente. En esta última ha encontrado precisamente su look ideal para viajar: cómodo, práctico, estiloso y de pura tendencia.

Comodidad sin renunciar al estilo

"Lista para el despegue 🚀 Me las piro" escribía hace unas horas Amelia rodeada de maletas y anunciando que ponía rumbo a su destinto preferido. Si eres de las que no sabe qué ponerse para viajar, toma nota de su propuesta, puesto que resulta ideal tanto para ir en coche o avión, así como para poder ir directa a hacer turismo con estilazo sin tener que cambiarte antes. Ha elegido un dos piezas de estética pijamera que funciona a la perfección en total look pero que también puede reutilizarse por separado para conseguir infinidad de apuestas diferentes: la camisa con unos shorts vaqueros o una falda midi satinada, el pantalón con una camiseta blanca o un top especial para una noche arreglada, etc.

Total look por 56 euros

El look en cuestión está compuesto por una blusa clásica con bolsillo frontal y unos pantalones palazzo de tiro alto, confeccionados ambos en un tejido ligero de estampado geométrico en tonos blancos, negros y azules. Ambas prendas pertenecen a la nueva colección de Mango y se encuentran a la venta por 27,99 euros cada una. Amelia las ha combinado con unas deportivas tricolor de Nike, un sombrero de ala ancha negro y una bandolera azul klein para llevar documentos de forma muy práctica.

