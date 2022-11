Llega a Zara la capa con lazo de terciopelo que Marta Ortega estrenó en Paris Fashion Week La Presidenta de Inditex combinó este potencial 'best seller' con un vestido lencero que recuerda a Kate Moss

Modelos, influencers, empresarias de éxito, diseñadores... la flor y nata de la industria de la moda espera con ansias el inicio de cada nueva edición de Paris Fashion Week. Hace tan solo un mes, dimos por concluida la presentación de las colecciones Primavera/Verano 2023 en la capital de la alta costura, donde Marta Ortega puso el toque español como invitada de lujo a los eventos más exclusivos; entre ellos, la gala The BoF 500 en el Shangri-La Hotel de París. Como no podía ser de otra forma, la empresaria aprovechó la ocasión para adelantar las novedades de Zara con su look de lencero y capa inspirado en el estilo de Kate Moss.

VER GALERÍA

- Marta Ortega estrena el look de invitada de Zara que popularizó Kate Moss

Resuelto el misterio del total look negro que Marta Ortega estrenó en París

Es difícil determinar aún si el vestido lencero escote en 'V' que luce Marta pertenece al catálogo de la firma gallega, aunque podría tratarse de este diseño satinado sacado de la exclusiva colaboración Zara x Narciso Rodríguez, disponible en la web por 159 euros. La pieza de tirantes fijos y bajo asimétrico en volante combina distintos tejidos, todos del mismo sobrio color negro, aportando un sello diferenciador al eterno slip dress que consolidó la modelo Kate Moss en los años 90's.

VER GALERÍA

- Doña Letizia y Marta Ortega, unidas por el mismo vestido de la colección más exclusiva de Zara

La directora de la empresa habitualmente da el visto bueno al producto final mucho antes de este se encuentre a la venta para el público general, así que resulta lógico sospechar que tanto su vestido negro como la capa traslúcida que adorna el elegante ensamblaje pertenecían (o pertenecerían en un futuro) al repertorio de Zara.

El compromiso de Marta Ortega como embajadora de su marca es tal que, por ejemplo, en lugar de estrenar un diseño de alta costura de Dior en el desfile sevillano de la casa francesa, lució en primicia un vestidazo de lentejuelas de Zara Atelier, la línea de lujo asequible del sello made in Spain.

VER GALERÍA

Ficha la capa transparente que completará tus looks de invitada

La procedencia de la capa semitransparente que remata el estilismo de la Presidenta de Inditex permanecía secreta hasta ahora que Zara ha puesto a la venta el mencionado complemento por el precio de 49,95 euros: un diseño de gasa negra con cuello redondo que culmina en una lazada en terciopelo con aberturas laterales para facilitar la movilidad de los brazos. La evidencia de su versatilidad se encuentra en el mismo posado de Marta, pues si bien la prenda está pensada para hacer del lazo un elemento principal del look, ella lo lleva a su espalda, del revés.

VER GALERÍA

- La capa vaporosa es la obsesión de las invitadas con más estilo

La capa se planta como el fenómeno de moda para novias e invitadas de la temporada Otoño/Invierno 2023 tras haber conquistado a referentes de estilo de la talla de Blanca Padilla o María Pombo, un añadido sencillo y superelegante que podrás reciclar con distintos conjuntos y vestidos en los meses más fríos e incluso durante los primeros meses del verano.