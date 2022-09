Desvelamos los mensajes que esconde el vestido viral de Julia Roberts

Mientras numerosos actores y actrices se dan cita en Venecia con motivo de su famosa muestra de cine, dos de los pesos pesados de Hollywood, Julia Roberts y George Clooney, se han reunido en Londres para presentar su último trabajo: Ticket to paradise. Ambos, que ya coincidieron en la saga Oceans, han vuelto a derrochar complicidad ante las cámaras, hasta el punto de que la actriz ha escondido un cariñoso guiño hacia su compañero y su mujer, Amal, en su vestido. Sin embargo, ese no ha sido el único mensaje con el que contaba el look de Julia: los desvelamos todos.

Una creación única

La estadounidense ha recurrido a la firma Alexander McQueen para que le confeccionen un look totalmente exclusivo y personalizado para ella. Está compuesto por una chaqueta de esmoquin negra corta y un vestido a juego, una prenda escotada y de falda larga en línea 'A' finalizada en cola que destaca por los bordados blancos a contraste. En ellos, podemos leer letras y números cargados de significado. Además de las palabras 'love' (amor), 'hope' (esperanza) y 'darling' (cariño), también están escritas iniciales muy llamativas.

¿Qué significan esas letras y números?

Como si de una inscripción en un árbol se tratara, Julia lleva escrito 'JR+DM' en su vestido, o, lo que es lo mismo, sus iniciales y las de su marido, Daniel Moder. Por otra parte, luce corazones tanto con las de ambos como con las de sus hijos: PW (Phinnaeus Walter), HP (Hazel Patricia) y HD (Henry Daniel). Asimismo, los números que adornan la pieza también son un homenaje a su familia. En primer lugar, 2002 es el año en el que se casó con Daniel en Nuevo México apenas un año después de conocerse. En 2004 y 2007, cifras que también lleva bordadas, nacieron sus hijos (dos de ellos mellizos).

Pero no solo ha querido dejar constancia de los años, sino también de las fechas exactas, ya que se lleva escrito 28 11, es decir, 28 de noviembre, el cumpleaños de Phinnaeus Walter y Hazel Patricia, así como 18 06, 18 de junio, día de nacimiento de Henry Daniel. Para rematar, ha escondido un tierno guiño a su compañero de reparto y su mujer, ya que, entre los homenajes familiares, se puede leer G❤️A, o sea, George❤️Amal.