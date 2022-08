Camisa con 'shorts' de boxeo y otros looks donde destaca el contraste de estilos El pleno verano es la mejor época del año para lanzarse a experimentar con el vestuario

El pleno verano es la mejor época del año para lanzarse a experimentar con el vestuario y apostar por diseños que normalmente no tienen cabida el resto de meses. En este sentido, los conjuntos más innovadores destacan por su mezcla de estilos. ¿Una camisa blanca de vestir con unos shorts de boxeo? Adelante. ¿Un chándal básico con unos stilettos color neón? Sorprenderás seguro. ¿Un sujetador especial como alternativa a la camisa a la hora de llevar traje? La actriz Jessica Biel dice sí. No existen reglas, deja volar tu imaginación y apuesta por fórmulas atípicas, además podrás ahorrar en nuevas prendas y dar un giro de 180 grados a propuestas olvidadas en tu armario. En el nuevo vídeo de top looks, seleccionamos estas y otras ideas para lanzarte al mix de estilos.