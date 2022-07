Conjuntos 'dos piezas' para estar elegante en verano sin llevar traje El 'Street Style' desvela a golpe de look poderosas alternativas al clásico conjunto de chaqueta y pantalón

El traje de chaqueta y pantalón siempre es una apuesta a tener en cuenta cuando se buscan looks sofisticados y cómodos, pero en los meses estivales este dos piezas queda relegado a un segundo plano. Si bien los diseños confeccionados en materiales livianos, como el poderoso lino, pueden seguir teniendo presencia en el armario veraniego, lo cierto es que hay muchas otras opciones "dos piezas" ideales para olvidar el traje convencional. Por ejemplo el total look de top y falda larga, un éxito de inspiración años 2000 que las expertas han convertido en el hit de estilo del momento. Descubre en el nuevo vídeo de top looks estas y otras opciones para ser la más estilosa de la temporada sin renunciar a la comodidad.