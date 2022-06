El look de lino de Rocío Crusset es tan cómodo como un vestido pero más elegante

Después de graduarse en la exclusiva Parsons School of Design de Nueva York, Rocío Crusset sigue volcada de pleno en su nuevo proyecto, su firma de joyas, que lleva por nombre el apellido por el que es conocida la modelo. La firma Crusset se lanzó hace apenas unas semanas y los diseños se caracterizan por su estética atemporal. Como explicó la maniquí en una entrevista a FASHION son piezas que "tienen el equilibrio perfecto entre la fuerza y la sutileza. Quería crear una colección que se pueda llevar en cualquier ocasión y que fuesen piezas clave para cualquier look". Para presentar la colección en Madrid, la top sevillana ha elegido el look de verano ideal para esos eventos en los que necesitas ceñirte a un código de vestuario más elaborado pero sin dejar de lado la comodidad.

Como abanderada de la belleza natural y el estilo effortless, Rocío ha confiado en la versatilidad del dos piezas de lino. Una vez más ha apostado por un diseño de Bleis, la firma madrileña fundada por su amiga Blanca Rodríguez que reinventa la sastrería femenina. El traje en cuestión está formado por una americana, un chaleco de vestir y unos pantalones de tiro alto. Teniendo en cuenta la ola de calor que atraviesa España, la modelo ha prescindido de la blazer y ha acertado de pleno. La propuesta forma parte de la colección de verano de la firma y está confeccionda en lino y algodón. Si no quieres renunciar al traje en la época estival, lo mejor es rendirse a prendas realizadas a partir de este tejido liviano. En color beis, presenta un sutil estampado de rayas verticales en blanco, dando lugar a la mezcla de colores preferidas por las expertas en moda que huyen de los tonos oscuros cuando suben las temperaturas.

Por supuesto, como toque final no podían faltar las joyas de Crusset, que se cuelan en el conjunto para restar sencillez a la mezcla. Rocío ha completado el estilismo con el collar Punk, una creación hecha en España que combina una cadena de eslabones con un colgante minimalista en forma de pez.

Este nuevo y ambicioso proyecto supone la entrada de Rocío Crusset en la industria de la moda, no como modelo sino como empresaria. La top ha estado implicada en cada una de las partes del proyecto, desde el diseño hasta la parte financiera: "Desde dibujar los diseños en papel hasta el diseño del packaging, la parte financiera, legal… Todo. Tengo un equipo sin el que no podría haber hecho esto, pero estoy implicada en cada uno de los pasos del proceso", comentó la modelo a FASHION acerca de su participación en Crusset. Igual que sucede con otras firmas capitaneadas por rostros conocidos, por ejemplo Victoria Beckham con su marca homónima, Rocío es la mejor embajadora de sus diseños y reconoce que siempre lleva joyas, "es lo que nunca me falta. Creo que son el complemento perfecto para cualquier look. Las joyas me aportan seguridad y disfruto mucho al lucirlas".