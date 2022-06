Una minifalda para acertar día y noche en cada cita del verano Desde que Mary Quant revolucionara el armario femenino en los 60, este diseño no ha dejado de transformarse

Desde que Mary Quant revolucionara el armario femenino con la minifalda en la década de los 60, esta prenda se ha reinterpretado una y mil veces. En el armario del verano 2022, recupera el espacio perdido después de varias temporadas dominadas por los looks cómodos de mallas y bermudas. ¿Cómo se lleva en la nueva temporada esta prenda ideal para presumir de piernas? Una de las opciones recurrentes consiste en integrarla en total looks, con blusas o tops a juego. Otra alternativa con muy buena acogida es el dos piezas formado por una americana (o chaqueta de manga corta en esta época del año) y una minifalda a juego, como ha optado Selena Gomez en varias ocasiones. En el nuevo vídeo de top looks podrás encontrar nuevas fórmulas aptas para casi todos los estilos.