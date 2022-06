Trucos para un escote bonito sin enseñar las tiras del sujetador

Cuando llega el calor lo que más nos apetece llevar son vestidos de tirantes, igual que camisetas y tops con este mismo corte que dejan nuestros hombros al aire. Pero, ¿qué problema nos encontramos siempre que queremos ponernos este tipo de prendas? Que nos cuesta ocultar las tiras de nuestro sujetador. La primera opción que tenemos es muy sencilla, ¡vamos sin él! Pero no a todas nos gusta, nos apetece o queremos hacerlo y, para esos momentos, hemos acudido a TikTok, donde hemos visto los mejores tutoriales para esconder de una vez por todas las tiras de nuestro sujetador cuando vamos en tirantes o con camisetas sin mangas.

Como siempre, las redes sociales han dado respuesta a nuestras plegarias y hemos descubierto diversas formas de ocultar nuestro sujetador para ir cómodas con prendas de tirantes o sin ellos. Estamos deseando poner estros cuatro trucos en práctica este verano. ¡Apunta!

Con cinta adhesiva

Lo primero que tienes que hacer es comprarte un rollo de cinta adhesiva de doble cara para la ropa, ¡no sabes lo útil que puede llegar a ser! Sirve incluso para coger el dobladillo de tus pantalones cuando te quedan largos. Este truco es perfecto para cuando tu camiseta tiene tirantes un poco más gruesos, pero tu sujetador se mueve y queda a la vista. Simplemente tienes que colocar un poco de cinta adhesiva en el tirante y pegarlo directamente al tirante de tu camiseta.

Para escotes cuadrados

Otra de las veces en las que siempre salen a relucir los tirantes del sujetador es cuando llevamos blusas o vestidos con escote en forma cuadrada. Atenta a lo que vas a hacer: coge tu sujetador con las tiras extraíbles y desengancha la parte de atrás de las dos. Estira hasta lo máximo que puedas ambos tirantes y pásalos por encima de tus hombros. Une los dos con el enganche y colócalos bajo el pecho para que no se mueva.

Para tops asimétricos

No pueden ser más tendencia, pero muchas veces nos cuesta combinar este tipo de prendas porque se nos ve la tira del sujetador en un lado. ¿La solución? Alarga esa tira todo lo que puedas. Pásala por encima de la cabeza hacia el otro lado y saca luego el brazo, de forma que quede cruzada por encima de tu pecho. ¡Ponte tu top para ver el resultado!

Con escote en la espalda

Hay un montón de vestidos y tops de noche con este diseño que estamos deseando ponernos. Pues bien, con un sujetador con las tiras extraíbles, vas a enganchar una de las tiras al corchete del cierre y lo mismo por el otro lado. Abrocha el sujetador de forma normal y cruza por delante las dos tiras enganchándolas por debajo de tu pecho. Si antes no te ponías tus tops favoritos porque no sabías cómo ocultar los tirantes de tu ropa interior, vete preparando porque este verano no te los vas a quitar.