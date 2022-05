Eva González ficha los 'best sellers' de Zara: de la blazer blanca a la camisa rosa La modelo y presentadora de televisión consigue dos lookazos de tendencia con prendas del gigante de Inditex

Ecléctico e inspirador. Así se podría definir el estilo de Eva González. La presentadora de televisión y modelo sevillana, de 41 años, no solo sabe convertirse en la mejor invitada en fiestas y celebraciones como bodas, sino que también sabe cautivar a todos sus seguidores con sus elecciones más informales y del día a día. En las últimas publicaciones de su red social, la esposa de Cayetano Rivera nos ha dejado ver dos looks de tendencia para ir a trabajar que, curiosamente, tienen en común mostrar prendas que figuran como best sellers en Zara. Apuestas de temporada que, por ejemplo, recogen flechados de moda tan demandados esta primavera como el color rosa.

Eva González, a quien hemos podido ver recientemente con un estilismo ‘torero’ paseando por Sevilla de la mano de su marido, ha demostrado en más de una ocasión que con las prendas y complementos de Zara consigue elecciones inspiradoras y muy favorecedoras. A su paso por el programa Pasapalabra, la presentadora del talent show de La Voz apostó por un total look que llevaba el sello del gigante de Inditex. En concreto, lució una blazer entallada y cruzada en blanco roto y con botones metálicos (49,95 euros).

Para combinarla, Eva González apuesta por un cuerpo básico en tono blanco y unos vaqueros ligeramente pitillo que presentan un roto en la rodilla. Curiosamente, este detalle desenfadado es una tendencia constante en las colecciones vaqueras de Zara durante esta temporada donde podemos encontrar modelos de distintos colores y patrones por un precio de unos 25 euros. Como calzado, apuesta por unas sandalias blancas de tacón que presentan tiras anudadas al tobillo. La combinación de prendas y complementos no puede gustarle más que ha querido homenajear a la persona que le ha ayudado a conseguirla. “Tengo la mejor estilista del Mundo!!! Inma Fernández Domínguez”, señala en las historias efímeras de su perfil social con más de 1,4 millones de seguidores.

Una blusa en el color que arrasa esta temporada

También en las historias efímeras de su perfil, Eva González ha querido recoger otro look de trabajo que, igualmente, lleva el sello de Zara. En concreto y mientras se encontraba por el backstage de los platos televisivos, la modelo y presentadora encuentra en el gigante de Inditex una blusa en el color más demandado de la temporada, el rosa. En concreto, es una camisa fluida con cuello solapa, manga larga, bajo asimétrico y bolsillos de plastrón en la zona del pecho (29,95 euros).