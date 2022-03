Paula Echevarría arriesga y gana en la alfombra roja con un vestido de cadenas y aberturas La actriz ha brillado en una entrega de premios gracias a este diseño español y un look de belleza innovador

Además de triunfar con su carrera como actriz, en los últimos años Paula Echevarría ha conseguido coronarse también como una de las influencers más relevantes de nuestro país, y es que, aunque ella dice que no se considera como tal, la realidad es que sus looks cuentan con millones de fans y logra agotar muchas de las prendas que se pone. Por eso, no sorprendía verla ayer en la entrega de los premios Ídolo -y en la fiesta posterior en Lula Club-, cuyo objetivo es premiar a las figuras más destacadas de esta profesión. Una vez más, la asturiana se ha convertido en una de las protagonistas de la noche gracias a un original estilismo firmado por uno de sus últimos descubrimientos en materia de moda.

Un nuevo idilio de moda

Después de arrasar en los Goya con un impresionante vestido-abanico de Andrew Pocrid que la llevó a ser una de las mejores vestidas de la noche, ha vuelto a apostar por él: “Es que últimamente el cordobés me tiene loca” explicaba a su paso por la alfombra roja. De hecho, el propio diseñador ha desvelado que este modelo era uno de los que Paula se planteó para los premios de cine. Eso sí, la estética ha sido muy diferente que la finalmente llevó en aquella ocasión. Esta vez ha querido lucir un original modelo hecho especialmente para ella en el que destacan los detalles cut out y la espectacular maxicadena en el escote, que finaliza en un favorecedor escote halter que genera un favorecedor efecto estilizador.

Una sirena urbana

La protagonista de Velvet ha acompañado esta prenda de manga larga de joyas doradas que aportaban un toque de luz ideal: pendientes de aro, brazaletes y varios anillos a juego. Además, ha completado con sandalias a tono, y ha querido innovar en cuanto al look de belleza y se ha transformado en una auténtica sirena con una melena rizada en clave XL, obra de Miguel Álvarez, al igual que el maquillaje, en colaboración con YSL Beauty, que estaba protagonizado por un potente ahumado de ojos en tonos marrones y un labial nude.

