El look más romántico de Paula Echevarría con un body 'cut out' de Zara La actriz ha elegido un llamativo (y muy apropiado) diseño de 30 euros para celebrar San Valentín junto a su pareja

Ayer se celebró el día de San Valentín y las redes sociales se llenaron de cariñosos mensajes, planes especiales y, cómo no, looks muy románticos. Paula Echevarría es de la opinión de que cualquier excusa es buena para celebrar, por lo que no nos sorprendió que organizara una noche de ensueño junto a su pareja, Miguel Torres, en un hotel de Madrid. Como era de esperar, la actriz hizo a sus seguidores partícipes de la velada, compartiendo los detalles más especiales, las sorpresas que se había encontrado y, por supuesto, su conjunto elegido para esta cita, firmado por dos marcas españolas asequibles que seguro que también tienen un gran peso en tu armario: Mango y Zara.

Cita en vaqueros

"Mi 14 de Febrero ♥️ Mi San Valentín ♥️ Te quiero Miguel Torres ♥️ 🌹🔐 #Mío" escribía Paula en su perfil acompañando una serie de fotografías en las que mostraba los detalles de su noche y desvelaba el apropiado estilismo que había lucido. Aunque ha demostrado ser una enamorada de los pantalones pitillo y no renuncia a ellos, poco a poco comienza a intercalarlos con diseños acampanados o wide leg, como ha sido este caso. Concretamente, ha optado por unos oscuros de tiro alto y corte ancho pertenecientes a Mango que dejan más que claro que los vaqueros también son una opción perfecta para una ocasión especial.

Un body con mucho amor

A pesar de lo mucho que nos gustan estos pantalones de tendencia, no hay duda de que la prenda protagonista del estilismo ha sido el body rojo con el que los ha combinado, un modelo totalmente apropiado para la ocasión. Se trata de una prenda ajustada de cuello a la caja y manga larga que cuenta con detalles drapeados y dos adornos cut out en forma de corazón sobre el pecho y abdomen. Pertenece a la colección cápsula que Zara lanzaba hace unos días precisamente con motivo del Día de los Enamorados, y, aunque está actualmente agotada, desde la marca afirman que volverá pronto. Su precio es de 29,95 euros y al menos la mitad de los materiales que contiene son de origen reciclado.

Paula ha completado su look con unos salones de tacón rojo, cinturón brillante y bolsito tipo baguette a juego, así como con unos maxipendientes colgantes en forma de corazón. Ha dejado su melena suelta, peinada lisa con raya al medio y ha optado por un maquillaje muy fiel a su estilo destacando su mirada con unas cejas marcadas y un delineado oscuro.

