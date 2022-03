El 'cropped top' es el relevo de la camiseta básica ideal para innovar sin esfuerzo

Los pantalones bajan su tiro a la altura de la cintura y los tops recortan su longitud por encima de la cadera. El resultado, looks relajados de estilo años 2000 convertidos en la supertendencia del momento y aprobados por las nuevas abanderadas del estilo 'GenZ', como Victoria de Marichalar. Sin embargo, esta no es la única forma de llevar el cropped top y el Street Style de las grandes capitales de la moda lo ha dejado claro a golpe de look. La versión más sofisticada es de efecto cuero y se combina con faldas de tiro alto, también hay opciones con cierto aire deportivo ideales para las seguidoras de las mezclas relajadas o creaciones tattoo que confirman el éxito de los diseños segunda piel. Descubre en el nuevo vídeo de Top Looks todas las posibilidades detrás del nuevo cropped top.

