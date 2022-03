El 'total look' estampado es el conjunto ideal para las chicas con poco tiempo Esta fórmula te permite desmarcarte de los conjuntos habituales e innovar con el mínimo esfuerzo

Las mezclas monocolor popularizadas en los últimos meses por iconos como Kim Kardashian evolucionan y dan lugar a los conjuntos total look más especiales de la temporada. Las combinaciones de estilismos que integran prendas de idéntico estampado se ha convertido en una fórmula recurrente en las calles de Milán, Londres o París, además de una opción muy presente en el armario de amantes de la moda como Amelia Bono. Expertas de la industria como la influyente consultora danesa Pernille Teisbaek se decantan por esta mezcla con el look vaquero que se aleja de los básicos, mientras que otras como la influencer alemana Xenia Adonts prefieren dar un nuevo aire al traje de siempre con una propuesta que incorpora contrastes de tejido y color tanto en la americana como en el pantalón. Descubre en el nuevo vídeo de top looks cómo se lleva esta tendencia sin caer en errores y adelántate a la primavera con la alternativa ideal para innovar con el vestuario en cualquier plan.