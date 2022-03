Lo dicen 'las Iris': vuelve el vestido corsé que Beyoncé hizo viral hace 20 años

En 2022, las top models de la generación z marcan la pauta con sus estilismos de estética Y2K que, en muchas ocasiones, fueron incluso confeccionados en aquella época. La fascinación de las zoomers por la moda vintage ha llevado a muchas de ellas a bucear en los archivos de las marcas de lujo en busca de joyas olvidadas del diseño, listas para ser redescubiertas. Iris Law es experta en este arte y tiene como referente a una influyente diva del pop, a quien ha emulado no una sino dos veces con sus vestidos más icónicos de principios de los 2000's.

Un look Y2K que fue viral cuando ella estaba recién nacida

La modelo e hija de Jude Law sabe ocupar titulares, desde la revelación de su pelo rapado y platinado en el Festival de Cannes hasta la noche de fiesta italiana en la que coincidió con Ester Expósito y Dua Lipa. Esta vez ha sido su look el foco central de la noticia: un vestido de cuerpo corsé expuesto en color verde oliva con apliques de volantes asimétricos en la falda, accesorios minimalistas y unas sandalias verdes con detalle de mariposa, un símbolo clave de la moda Y2K. Lo curioso es que, para tratarse de un evento en el marco de los desfiles de London Fashion Week, no es un traje nuevo, recién salido de la pasarela, sino uno elaborado poco después de que ella nacieda y estrenado nada más y nada menos que por la cantante de Crazy in Love.

Es la segunda vez que Iris se inspira en uno de los míticos estilismos de Queen B para un evento importante. La última vez data de su propio cumpleaños, el pasado mes de octubre, para el cual fichó especialmente una minifalda transparente con apliques de cuentas, firmada por Roberto Cavalli en la temporada Primavera/Verano 2000, que había pertenecido a la cantante durante sus años en Destiny's Child. Su vestido verde oliva, sin embargo, trae consigo un furor mucho mayor, resucitado dos décadas después por Iris y otras nuevas chicas de moda.

Beyoncé es su gran referente

Las especialistas en moda no tardarán en identificar este mítico diseño italiano: se trata de un vestido de Versace que en 2003 conectó a Beyoncé y Christina Aguilera, ambas princesas de la música pop. La primera lo llevó en la alfombra roja de los MTV Movie Awards, aunque la intérprete de Fighter fue quien lo lució antes que nadie, como parte de la campaña de Otoño/Invierno de la marca, fotografiada por Steven Meisel. Ahora, casi 20 años más tarde, la pieza ha pasado a manos de Aralda Vintage, una tienda de coleccionista radicada en Los Ángeles, para el disfrute de las it girls de la generación Z.

El vestido de 'Las Iris'

Otra curiosa coincidencia rodea a esta llamativa creación de Donatella Versace. Fue otra Iris -Iris Apatow- hermana menor de la actriz Maude Apatow (Lexi en Euphoria) y mejor amiga de Olivia Rodrigo, quien posó con él por última vez. Lo hizo con motivo de un after party de los Premios VMA's en septiembre en el que sirvió de '+1' para la galardonada intérprete de Driver's License.

La influencer Devon Lee Carson, íntima de Bella Hadid, también se ha hecho con su propio ejemplar de este vestidazo corsé de inspiración victoriana, adicional a otros modelos antiguos igual de vistosos de Vivienne Westwood o Chanel que componen un armario de ensueño y han conquistado a su casi millón y medio de seguidores.