5 jerséis especiales tan calentitos que querrás llevarlos todo el invierno

Además de los clásicos jerséis de cuello alto, una compra perfecta para dejar la bufanda en casa, en el invierno de 2022 los jerséis de diseño especial campan a sus anchas en las grandes capitales de la moda. Dejando a un lado los modelos básicos que todas conocemos, destacan las apuestas con detalles cut out en versión invernal. También triunfan entre las expertas más influyentes de la industria las prendas pensadas para completar tu look en clave comfy, es decir jerséis largos de líneas holgadas y en muchos casos tan amplios que puedes lucirlos incluso a modo de minivestido. Descubre en los top looks de esta semana cómo se llevan estos y otros diseños de tendencia y planta cara a las bajas temperaturas sin perder el estilo ni la comodidad.

