5 looks muy 'chic' con prendas metalizadas, la tendencia perfecta para Navidad

El brillo, los tejidos suntuosos, las lentejuelas, los detalles joya (tanto en la ropa como en el maquillaje)... en Navidad todo vale a la hora de crear el look de fiesta perfecto. No te preocupes del más es más, es el momento de desmarcarse de los looks habituales con una buena dosis de tendencias. En este sentido, los metalizados se pueden convertir en una gran apuesta en esta época del año. Este acabado de inspiración futurista se ha visto en la pasarela en los desfiles de firmas como Isabel Marant o Alberta Ferretti y en el terreno de las marcas asequibles, Zara también propone varios diseños de este tipo. En París o Milán, las invitadas a los shows más exclusivos, se rinden a los metalizados a través de pequeños detalles, como el calzado o los accesorios, o a lo grande, con abrigos protagonistas. Descubre en el nuevo vídeo de top looks, cómo sucumbir a la tendencia más luminosa.

Loading the player...