Zendaya, la reina de los vestidos virales, se supera con su escote 'escorpión'

Anoche tuvo lugar en París una de las citas más esperadas por los fans del fútbol: la gala del Balón de Oro, en la que se entrega el galardón a las figuras más destacadas del año en este deporte. Una vez más (y ya van siete) el premio en la categoría masculina fue a parar a Leo Messi, quien posó en la alfombra roja junto a su mujer y sus tres hijos. Sin embargo, no solo desfilaron ante las cámaras deportistas, sino que dos actores de Hollywood dieron la sorpresa con su aparición estelar: Tom Holland y Zendaya, pareja artística y en la vida real que se encuentra promocionando su próxima película: Spiderman No Way Home. A falta de unos días para que comience la gira mundial en la que presentarán este trabajo, la actriz ha dejado más que claro que podemos esperar grandes estilismos por su parte.

Un estilo que hace historia

El pasado 10 de noviembre la joven se alzaba con el galardón de 'Fashion Icon' en los CFDA, conocidos como los Oscar de la Moda. Este reconocimiento resultaba más espectacular aún teniendo en cuenta que Zendaya era la mujer más joven de la historia en lograrlo y que sus predecesoras fueron estrellas de la talla de Jennifer Lopez, Beyoncé o Franca Sozzani. Está claro que su estilo no deja indiferente a nadie, algo que reafirma con cada una de sus apariciones. Cuando creíamos que no podía superarse, ayer consiguió convertirse en la protagonista de la alfombra roja -con permiso de los Messi- gracias a un vestidazo con sorpresa.

Joyería integrada en el look

La actriz se enfundó en una entallada creación negra de manga larga, escote elevado, manga francesa y falda hasta los pies de estética minimalista por delante pero con gran sorpresa en la espalda. al girarse, Zendaya mostraba un impactante escote trasero decorado con una pieza-joya dorada que simulaba la columna vertebral rematada por dos cabezas de serpiente embellecidas con incrustaciones de pedrería que generaba el efecto óptico de un escorpión. Se trataba de una fabulosa prenda de Fausto Puglisi para Roberto Cavalli que acompañó de salones de tacón fino a juego y pendientes de aro en clave XL.

Para cederle más protagonismo a este escote, recogió su melena en un falso bob liso peinado con raya al lado, despejando la zona del cuello y permitiéndonos apreciar a la perfección esta pieza.