Isabelle Junot, un romántico posado entre diamantes y piedras preciosas

La pasada semana en la revista ¡HOLA!, Isabelle Junot protagonizaba un reportaje sin precedentes. Por primera vez, la hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe posaba junto a su prometido, Álvaro Falcó, y nos desvelaba el lugar y la fecha de su boda. Una ocasión única, cuyo making of te mostramos en vídeo en esta noticia, que tuvo como escenario la espectacular finca de los hermanos Sandoval, El Jaral de la Mira, y en la que la futura esposa del hijo de Fernando Falcó y Marta Chávarri estaba espectacular con looks que acompañaba de deslumbrantes joyas de la firma RABAT. Entre las piezas elegidas, esta fascinante mujer, que se ha convertido en referente por sus impecables apuestas de invitada, nos adelantaba la nueva colección One of a Kind, perfecta para brillar esta navidad.

Brillantes y piedras preciosas con atrayentes colores como los del rubí, la esmeralda o el zafiro son las características de estas novedades que nacen “del deseo de realzar la esencia de la mujer, haciéndola sentir excepcional y extraordinaria, expresando una personalidad y una identidad única”. De ellas, Isabelle, por ejemplo, nos presenta -acompañando a un traje sastre de terciopelo- un anillo de oro blanco con zafiros rosas de talle esmeralda (7.830 euros), otro de oro blanco con zafiros azules talla esmeralda (19.050 euros) o unos fabulosos pendientes de oro blanco con brillantes blancos, esmeraldas talla esmeralda, zafiros rosas talla cushion, zafiros azules talla oval y orla de brillantes blancos (19.050 euros).