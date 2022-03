Una enamorada Adriana Lima causa sensación con su escote fantasía en una exposición única

Doha (Qatar) se vistió de fiesta este fin de semana durante la inauguración de la exposición Christian Dior: Designer of Dreams en su centro de innovación M7. Una cita sin precedentes, pues es la primera vez que la casa francesa organiza en Oriente Medio una retrospectiva sobre su obra. Y supermodelos como la rusa Natalia Vodianova, la británica Naomi Campbell o la brasileña (y exángel de Victoria's Secret) Adriana Lima no quisieron perderse tan significativo evento. Esta última, además, como ya hiciera en la entrega de premios Fashion Trust Arabia 2021 días antes presumió no solo de su romántica situación sentimental junto al productor Andre Lemmers, sino que también impactó con su lookazo de invitada con escote fantasía.

Las tradiciones de Adriana Lima sobre la alfombra roja

Acudir a una alfombra roja o presentación de moda junto al productor californiano Andre Lemmers (Andre L III) se está convirtiendo en toda una tradición para Adriana Lima desde que juntos conquistaran con su complicidad romántica el pasado Festival de Cine de Venecia. Desde entonces, su amor acapara todos sus flashes y ellos no se privan en demostrarlo como hicieran en los Fashion Trust Arabia 2021 o en la presentación a finales de octubre de la película Última noche en el Soho en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles.

-Adriana Lima y Andre Lemmers, una historia de amor sobre la alfombra roja

Y en cuestiones de moda si hay algo que también está definiendo a la modelo brasileña es su apuesta por vestidos con escote fantasía. Así lo volvió a hacer durante su paso por la inauguración de la exposición de la casa Dior en Doha, pues impactó con un diseño midi de arquitectónicos pliegues envolventes en los hombros y a modo de volantes en la cadera, de Georges Chakra. Lo acompañó de pendientes geométricos con perlas y joyas preciosas, de Hanut Singh; y salones negros, de Christian Louboutin.

Una muestra única que engloba un legado histórico

Como señalábamos, Christian Dior: Designer of Dreams (Christian Dior: diseñador de sueños) es una muestra sin precedentes por ser la primera retrospectiva de esta casa en Oriente Medio. La exhibición que pudo verse en el Museo de las Artes Decorativas de París o en el Brooklyn Museum de Nueva York, así como también en Shanghái y Londres, se transforma con una nueva esconografía en Doha. En ella (podrá visitar se en el M7 hasta el 31 de marzo de 2022), se recogen más de 70 años de diseño y se catalogan desde los creados por el fundador de la firma, hasta los de sus sucesores, como Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri.