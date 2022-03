Solo necesitas una camisa estampada para renovar tu armario

A veces basta con un sencillo gesto de tendencia para transformar por completo cualquier vestuario, por ejemplo apostando por un llamativo cárdigan de ganchillo como relevo de la camiseta en tu look con vaqueros. En este sentido, la prenda todoterreno para actualizar los básicos sin dejar de lado su versatilidad es la camisa estampada. Una compra inteligente que merece la pena incluir como fondo de armario y que cuenta con el visto bueno de algunos iconos de estilo como la modelo Emily Ratajkowski, que no duda en restar sobriedad a los pantalones negros de vestir con una camisa de dibujos psicodélicos. Además de estos prints de aire retro, no faltan clásicos como las rayas o las flores. Descubre en esta selección de top looks qué camisa estampada es la que mejor encaja con tu estilo y sé la mejor vestida de cualquier plan más allá del otoño.

