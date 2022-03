Las 5 zapatillas más codiciadas entre las chicas que más saben de moda

Si nos hubieran dicho hace unos años que las zapatillas deportivas se convertirían en nuestro calzado favorito, muchas no nos hubiéramos creído. Sin embargo, las sneakers se han erigido no solo como los zapatos predilectos para llevar con estilismos casuales en el día a día, sino en un calzado más que aceptado, incluso, para looks de fiesta. Por si no fuera poco, se ha generado toda una cultura a su alrededor, y sus seguidores más acérrimos, los llamados sneakerheads, pendientes siempre de los drops más recientes o cazando rápidamente los modelos que triunfarán, saben que invertir en los diseños más especiales puede suponer casi lo mismo que hacerlo en un bolso de culto.

Además, desde hace varias temporadas pero especialmente después del pasado año, la ropa cómoda y la estética athleisure se han convertido en todo un fenómeno donde las deportivas son las principales estrellas. Pero, entre tal sin fin de modelos hay varios que han llamado la atención de las chicas de moda.

New Balance 550: las favoritas de las modelos

Se han convertido en el modelo más deseado del otoño, poniendo de acuerdo a todas las influencers internacionales. Desde las nórdicas, como Pernille Teisbaek, como las españolas Alexandra Pereira han caído rendidas ante este modelo inspirado en un diseño de la firma estadounidense. Además de inundar los feeds de Instagram, estas zapas se encuentran ya en el armario de tops como Kendall Jenner, Elsa Hosk, Bella Hadid Emily Ratajkowski y Hailey Bieber, quienes han dado ya todas las pautas para combinarlas a la perfección con prendas, desde trajes o atrevidos pantalones de cuero.

Este deseado modelo se inspira en unas zapatillas de 1989, pensadas en su momento para profesionales del baloncesto. Volvieron a la pista cuando, en octubre de 2020, la firma lanzó unas 550 diseñadas por Aimé Leon Dore (una de las firmas más virales de la red del momento) que no tardaron en agotarse en minutos. De hecho, desde este suceso, se advirtió que las nuevas 550 de New Balance se convertirían en las deportivas más virales del año y que doblarían su precio en tiendas de reventa.

Nike Dunk: las zapatillas más buscadas a pie de calle (y entre las chicas de Instagram)

Las Dunk fueron creadas en 1985 y se convirtieron en todo un emblema en las universidades estadounidenses. Posteriormente, conquistaron a los skaters y, a día de hoy, se han convertido en unas de las zapatillas con más colaboraciones de la historia. Cada vez se lanzan más drops diferentes y los modelos de Nike Dunk en diferentes colores vuelan. De hecho, se lanzan muy pocas unidades de cada uno de ellos por lo que muchas Dunk son súper únicas en la actualidad. Asimismo, y gracias a esta variedad de colores, se han convertido en unas de las zapatillas más vistas en el street style internacional a manos de editoras de moda como Sonia Lyson o Emili Sindlev.

Adidas x Bad Bunny 'Easter Egg': la colección musical más sonada

Las colaboraciones entre artistas musicales y grandes firmas de deporte como Adidas, Nike o Puma son ya toda una constante. A comienzos de este año se conocía la noticia de que Bad Bunny se aliaba con Adidas. Los rumores se materializaron en unas zapatillas bautizadas como 'The First Cafe', una reinvención de los Originals Forum Black, que se agotaron en cuestión de segundos. Sin embargo, el bombazo definitivo llegaría un poco después, con unas zapatillas en apetecibles tonos rosa pastel llamadas 'Easter Egg'. Las deportivas se agotaron en un abrir y cerrar de ojos y, aunque salieron a la venta por un precio que rondaba los 200 euros, a día de hoy tienen un valor de más de 1.000 euros en portales de moda de lujo. Sin duda, un modelo que va a pasar a la historia de las deportivas.

CF 1, ¿el momento de unas nuevas deportivas?

Chiara Ferragni ha sabido forjar un imperio como pocas influencers. Desde hace años, la italiana cuenta con una firma homónima en la que pueden encontrarse múltiples prendas de ropa, accesorios y artículos de decoración. Hace algo menos de un año, Chiara anunciaba el lanzamiento de las CF-1 que toman las iniciales de su nombre y tienen todos los rasgos de sneaker viral. Por el momento se han lanzado en varios tonos flúor diferentes y todo apunta a que se convertirán en una de las insignias de la marca.

HOFF, las más vistas por las calles de Madrid

Desde que se fundó en 2016, la firma española no ha dejado de crecer a pasos de gigante. Sus deportivas fueron concebidas para difuminar la línea entre calidad, diseños increíbles y precios realmente justos y parece que lo han conseguido porque apenas hay una chica en la capital que no tenga ya, al menos, un par. Incluso Sara Carbonero ha fotografiado las inconfundibles suelas de su modelo favorito. Lo cierto es que la mayoría de diseños de Hoff tienen un aire bastante elegante, haciendo que sean perfectas incluso para los estilismos más formales.