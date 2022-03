Sofia Vergara y Heidi Klum: duelo de estilo con el corsé joya que realza las curvas

Desde hace varias temporadas, Sofia Vergara y Heidi Klum se han convertido en uno de los tándems más famosos de la televisión estadounidense gracias a su papel como jurado en el programa America's Got Talent (AGT), en el cual evalúan las ingeniosas actuaciones de los participantes. A lo largo de los meses, ambas han demostrado su complicidad, y su amistad ha traspasado la pequeña pantalla hasta el punto de llegar incluso a reflejarse en sus looks. Es cierto que cuentan con estilos diferentes, pero no son pocas las ocasiones en las que han coincidido con prendas similares que han reinterpretado de distintas maneras. Ayer, en el episodio final de esta tanda, deslumbraron literalmente gracias a brillantes corsés joya que realzaban sus curvas.

Una princesa moderna

La actriz colombiana escogió un vestido de la firma nupcial Berta NYC con cuerpo bustier, corte a la cintura y falda evasé hasta los tobillos confeccionado en un tejido de tul nude cuajado de lentejuelas plateadas que iluminaban totalmente su piel y realzaban su bronceado. Lo combinó con unas sandalias metalizadas de plataforma con pulsera al tobillo y joyas de diamantes de Beladora y Dena Kemp, entre las que destacaban sus pendientes, con forma de lágrima en clave XL. Completó con un maquillaje potente con un ahumado en tonos marrones y labial rojo y dejó su larga melena castaña suelta y peinada con ondas.

En versión dos piezas

Por su parte, su compañera Heidi prefirió decantarse por un dos piezas perteneciente a Oscar de la Renta. Estaba compuesto por un sencillo pantalón negro de pinzas y un top estilo corsé semitransparente. El toque festivo lo aportaban las aplicaciones de pedrería, también plateadas, que conformaban un original patrón serpenteante. Además, agregaba también una sobrefalda lateral de tul que hacía las veces de capa al caminar sobre la alfombra roja y aportaba una estética más teatral. Para rematar, se calzó unas sandalias de puntera afilada con detalles metalizados.

Al igual que Sofia, la modelo alemana aportó la nota de color al look gracias a su intenso labial rojo, que iba a juego con manicura XL. Realzó su mirada gracias a una sombra plateada y un potente delineado negro y, asimismo, dejó su pelo suelto con discretas ondas. En cuanto a las joyas, lució unos pendientes grandes pendientes brillantes y maxianillos.

