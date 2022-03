Sassa de Osma brilla con un vestido de Zara rebajado a 13 euros

Aunque para muchos las vacaciones han llegado a su fin, todavía quedan afortunados que continúan disfrutando de unos días libres en lugares paradisiacos, como es el caso de los príncipes de Hannover. Desde que decidió hacer públicas sus redes sociales, Sassa de Osma recurre a ellas con frecuencia para mostrar una pequeña parte de su día a día con sus seguidores, y ayer compartió una preciosa imagen en la que posaba en un sofá con el mar y un bonito atardecer tras ella. Como era de esperar, los fans de la princesa no tardaron en reaccionar a la instantánea, alabando no solo la paz que transmitía y lo idílico del rincón sino también el look que había elegido y que se mimetizaba totalmente con el escenario.

La elegancia del volante

En la fotografía, Sassa aparece con un estiloso vestido de pura tendencia, un diseño en tono índigo confeccionado en un tejido de algodón orgánico con detalles troquelados en forma de flor. Cuenta con escote en 'V', manga abullonada, corte bajo el pecho y falda midi evasé, y está decorado con llamativos volantes sobre el pecho y en el bajo. Aunque podría tratarse de una pieza de firma -de hecho, nos recuerda mucho a uno de los estilismos que ya sabemos que va a llevar Lily Collins en la segunda temporada de Emily In Paris-, en realidad pertenece a una de las marcas españolas asequibles más internacionales: Zara.

Idilio con la moda asequible

Este vestido forma parte de la colección de verano del gigante de Inditex, y su precio original era de 39,95 euros, y ha llegado a estar rebajado a 12,99. La mala noticia es que está totalmente agotado en la web, aunque es posible que queden existencias en tienda física. La princesa ha querido combinarlo con unas sandalias doradas planas, pero bien podría haberlo llevado con unas cuñas o incluso con taconazos.

No es la primera vez que Sassa aboga por la moda asequible de nuestro país, y es que en los últimos meses ha demostrado ser gran fan tanto de Zara como de Mango, cuyas prendas combina con accesorios más exclusivos como sus adoradas deportivas desgastadas de Golden Goose.