Mafalda de Bulgaria, una princesa moderna con top corsé y los pantalones anchos que más estilizan

La llegada del verano no solo supone el regreso del clima cálido o las ansiadas vacaciones. También es esa época del año en la que más acudimos a conciertos y festivales. Estas últimas semanas, hemos sido testigos de los inesperados looks de las asistentes al Starlite de Marbella, como es el caso de la combinación de bikini y vaqueros rosa orquestrada por Victoria de Marichalar, y ahora ha llegado el turno de otro querido destino turístico. El jueves por la noche, Mallorca dio inicio a la temporada de festivales con el concierto de otra aristócrata, Mafalda de Bulgaria, quien siguió la misma tónica de estilismos innovadores al conjuntar un sensual top corsé con deportivas y los pantalones anchos que no querremos quitarnos.

La hija del príncipe Kyril de Bulgaria no iba en calidad de invitada sino de protagonista al Atlantida Mallorca Film Fest, un evento de varias jornadas que reúne a aficionados de la música y el cine, donde demostró sus dotes de canto en español y sorprendió a todos con su imagen más moderna hasta la fecha. Se trata de una combinacion que oscila entre lo deportivo y lo sensual, muy propio de las Spice Girls en su momento, por ejemplo. Mafalda escogió un corsé ceñido de estampado geométrico, firmado por Crack Studio, que bien hubiera podido rematar con pantalón de cuero y taconazo, pero en su lugar se decantó por el pantalón blanco más fresco y versátil del verano y las zapatillas Air Force 1 Pixel, de Nike, en las mismas tonalidades crudas. Y es que si le dan a elegir, siempre prefiere este calzado cómodo de tendencia.

El pantalón wide leg de doble beneficio

Mafalda reafirmó su gusto por el confort sin dejar atrás el estilo híbrido que la caracteriza. La elección de pantalones anchos fluidos no es casual, pues ya son muchas las expertas de moda y personalidades del espectáculo que se han sumado a sus propiedades favorecedoras. Su talle alto ajustado a la cintura define el torso mientras que su silueta amplia aporta una ilusión de piernas kilométricas que se extienden infinitamente. Es por ello que, a menos que se trate de algún evento de gala o cena elegante, no es necesario incorporar un tacón alto.

Su comodín de estilo 'millennial'

La cantante, quien recién cumplió los 27 años el 27 de julio, saca constantemente a relucir su extensa colección de corsés y los combina según la ocasión. En abril, cuando aún no le temíamos a las botas a causa de las temperaturas, optó por un look de aires futuristas e inspiración militar compuesto por corsé estructurado de tejido guateado, falda con múltiples aberturas de riesgo y botines track. Sus redes sociales son también evidencia de este gustó por esta prenda lencera cuya función principal hace décadas era dar forma al cuerpo, resaltando el pecho y estrechando la cintura.

Bella Hadid es una de las prescriptoras jóvenes que más recurre a esta fórmula de estética dosmilera. Hubo tiempos no muy lejanos en los que exponer la lencería era un acto vulgar, pero actualmente podemos encontrar al top corsé en las colecciones estivales de Givenchy, Dion Lee, Mugler y Dolce & Gabbana, razón por la que está desplazando al cómodo bralette de encaje en los armarios de nuestras influencers favoritas, desde las hermanas Kardashian-Jenner hasta las aristócratas más estilosas, como Tamara Falcó y Mafalda de Bulgaria. Eso sí, cada una lo combina a su manera.