5 vestidos estampados que no son de flores y resuelven cualquier look Ideas de estilo pensadas para acertar sin complicaciones

No hay nada como un vestido estampado para construir un look exprés diferente, algo que saben de sobra algunas de las chicas más estilosas, que se decantan por estas propuestas a todo color para acertar sin complicaciones en el día a día. Al hablar de prints, las flores suelen ser la apuesta más recurrente, pero esta temporada hay mucha variedad más allá de este clásico. Desde los dibujos tropicales que han convencido a la princesa Leonor, hasta los estampados de inspiración psicodélica o los detalles arty, en el Street Style se agrupan todas las tendencias que merece la pena conocer. Dale al play en este nuevo vídeo y ficha los vestidos de verano que no necesitan complementos para ayudarte a elaborar un lookazo especial sea como sea tu estilo.