La razón por la que Michelle Salas escogió un vestido de novia español en Cannes

El martes 06 de julio, el Festival de Cannes abría las puertas de su 74ª edición. A partir de aquella noche y hasta el día 17, la alfombra roja se extiende en La Croisette para recibir a sus estrellas. Las actrices y modelos aprovechan el regreso de esta fiesta del cine para hacer gala de sus inolvidables vestidos de Alta Costura, en los que priman el brillo y las lentejuelas. Con el paso de los días, se seguirán sucediendo las presentaciones que traen consigo más momentazos de estilo sobre la red carpet. Así quedó patente en la segunda jornada, donde Michelle Salas marcó la diferencia al vestirse de novia con una fabulosa creación que, además, llevaba sello español. ¿Fue amor a primera vista? Ella misma contesta.

La hija de Luis Miguel, que no se ha callado a la hora de expresar la opinión acerca de la serie televisiva sobre su padre, se convirtió en una de las estrellas más elegantes gracias a una elección que adelanta las tendencias nupciales que arrasarán. En primicia, lucía un diseño de Pronovias de Alta Costura que forma parte de su colección Atelier Pronovias 2022, la cual se ha desvelado de forma oficial el pasado jueves. Ha acompañado esta creación de sello español con espectaculares joyas de Bvlgari.

Como si estuviera hecho para ella

"Cuando me lo probé, me sentí otra persona, entonces yo creo que el vestido me escogió a mí", dijo Michelle, quien también confesó que las hombreras son lo que más le gustó de este vestido de Pronovias, firma que para ella "representa esos momentos inolvidables". Para este momento clave en su carrera, la influencer no dudó en confiar en Alessandra Rinuado, directora artística de la casa, para encontrar un estilismo a la altura del icónico y elegantísimo Festival de Cannes.

Adelanta las tendencias que fascinarán a las futuras novias

Con el nombre de modelo Woolf, Michelle Salas lleva un vestido en crepé ecológico con pronunciado escote en V y silueta entallada que recupera vuelo a la altura de las rodillas en una favorecedora línea sirena. Llaman especialmente las mangas de grandes volantes, un detalle que se hace eco de las tendencias más buscadas de la temporada y que, incluso, han llegado a seducir a las royals, como doña Letizia. Por la espalda, luce un acabado transparente que se realza con botones nacarados.

