Descubrimos el poder del 'made in Spain' a través de los looks de invitada más estilosos Lidia Bedman, madre de dos niños, 'influencer' y defensora de la moda de nuestro país, nos da sus claves a la hora de elegir el estilismo ideal para un gran evento

No nos cansaremos de poner en valor la moda española, no solo destacable en el plano del diseño y la creatividad sino totalmente imprescindible a nivel económico. Tal y como recogía el último Informe de la Moda en España, la industria textil aporta casi un 3% al PIB de nuestro país, y ha conseguido conquistar a miles de millones de personas en todo el mundo. Es innegable que este sector tiene un gran peso dentro y fuera de nuestras fronteras, y es que podemos presumir de contar con grandes marcas tanto exclusivas como asequibles a las que recurren de manera habitual las expertas en esta materia. Cabe destacar la especial relevancia de nuestras firmas en el sector nupcial y de invitadas, por supuesto con casas como Pronovias o Rosa Clará pero también otras más pequeñas como Vogana, María Barragan o Bgo&Me, la cual vistió anoche a la princesa Leonor. Cada vez son más los rostros conocidos que buscan dar voz a este tipo de marcas, como es el caso de Lidia Bedman, quien adora y defiende constantemente el made in Spain.

Dando voz a la moda española

La influencer, famosa por combinar en su perfil -en el que atesora más de 227.000 seguidores- una mezcla perfecta entre maternidad, moda y estilo de vida, nos cuenta sus claves a la hora de elegir un look de invitada perfecta a través del poder de nuestras marcas. "¿Cómo no vamos a estar orgullosos de lo nuestro?", comienza explicando,"el saber hacer que tenemos en España es maravilloso. En muchas ocasiones estas marcas han transmitido los oficios de padres a hijos. Hay tradición y hay modernidad entremezcladas: made in Spain significa tradición, artesanía y calidad. Pero también futuro e influencia mundial".

- Los looks de colores para invitada que conquistarán a las mujeres más elegantes

El valor de nuestros talleres

Aunque, como la propia Lidia admite, "a todas nos encanta la moda rápida asequible", a la hora de conformar su fondo de armario o de elegir un look para un evento especial, busca siempre la artesanía y adora los talleres de nuestro país. Al entrar en uno de ellos, explica, ves que "no son piezas, son una historia". Como señala, para ella es muy importante saber que detrás de estas prendas están personas con nombre propio que cortan las pieles y tejidos, cosen y montan uno a uno cada modelo. Por eso, valora especialmente la experiencia de hacerse un traje (ya sea de novia o invitada) en ateliers como el de María Barragan, quien firma el traje que lleva en las fotografías, un magnífico dos piezas en tono añil ideado para realzar su silueta gracias al favorecedor escote en 'V', las mangas abullonadas y el cinturón ancho a tono.

El hecho de confeccionar este tipo de diseños "es una auténtica experiencia, cada pieza es especial. Cuando vas al taller, eliges los tejidos, te asesoran y te lo hacen a medida, es una vivencia única". Bedman completa el elegante traje (que bien nos imaginamos en cualquier boda, bautizo, graduación o cita señalada) con unos zapatos de Acerina Cecile, "lujo hecho en España, muy sofisticado y con gusto exquisito".

- Sandalias naranjas, la tendencia de invitadas que ahora triunfa en las bodas

Sus trucos para ser la invitada perfecta

Además de buscar siempre esos vestidos, trajes o conjuntos especiales que aúnen la atemporalidad con toques de tendencia, también hay que tener en cuenta otros factores como el look de belleza, que, como nuestra protagonista señala "puede elevar o restar a tu estilo". En su caso -aunque le encanta maquillarse- para eventos importantes confía en profesionaes como Oui Novias, una empresa puntera en el maquillaje de novias e invitadas que facilita el servicio a domicilio. Y en cuanto a los accesorios, para ella la clave está en encontrar el equilibrio perfecto: no pecar ni de sencillez ni de extravagancia. "Cuando llevo un vestido sencillo elijo unos complementos potentes o a la inversa" destaca. Eso sí, aunque depende del estilismo, por lo general prefiere cederle el protagonismo al traje y apostar por joyas discretas.

¿Un consejo infalible a la hora de elegir un estilismo para una cita importante? Lidia lo tiene claro: menos es más, sea cual sea tu edad. Ella se fija más en el minimalismo noventero que en los marcados diseños de los 80. Aunque no se condiera clásica, prefiere evitar las tendencias muy estridentes en favor de prendas más sencillas y que sepa que le favorecen especialmente.

- ¿Sencilla, minimalista o sofisticada? Un vestido liso para cada tipo de invitada

Una herencia de madres a hijas

Ese concepto de apostar por prendas eternas que nunca pasen de moda es lo que quiere transmitir a su hija en cuestiones de moda: invertir en un buen fondo de armario, puesto que las prendas clásicas siempre serán tendencia. Además, Lidia busca inculcar a su pequeña la importancia de la calidad frente a la cantidad de ropa, algo que, en su opinión, es algo que todos valoramos más según nos vamos haciendo mayores, nos fijamos en los detalles únicos. De esta manera, al escoger piezas básicas (no por ello aburridas) está creando a la vez un armario cápsula que su 'heredera' podrá utilizar algún día sin miedo a que pase de moda.