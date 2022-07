La fascinante historia tras el vestido 'puro teatro' de Isabella Ruiz de Rato La hija de Espartaco y Patricia Rato eligió para la boda de su hermana un look de invitada de alto impacto

Parece que, poco a poco, vuelven las celebraciones y, con ellas, los looks de invitada que tanto hemos echado de menos este último año. Hace unos días tuvo lugar el enlace entre Alejandra Ruiz de Rato y Ernesto de Novales, quienes sellaban su historia de amor después de tres años de relación. La hija mayor del torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' y Patricia Rato le daba el 'sí, quiero' al empresario andaluz en la capilla del santuario de la Virgen de Setefilla (Sevilla), tras lo quese desplazaban a la Dehesa Majavieja, finca perteneciente a la familia de ella, para la tradicional recepción. Las imágenes que trascendieron del evento no solo nos permitieron descubrir el impecable vestido de la novia, una creación de Pronovias, sino también el de su hermana. Isabella Ruiz de Rato impactaba con su original look de invitada perfecta, una estilosa elección inspirada en la estética de los años 50.

A pesar de su discreción, la abogada de 26 años ha despuntado en cuestiones de moda -de hecho, fue portada de FASHION hace 3 años-, por lo que era de esperar que deslumbrara con su look de invitada más especial. Ha apostado por uno de los colores estrella en este tipo de eventos, el rojo, y es que ya lo dice la ciencia: este tono tiene la capacidad de hacernos a todas más atractivas. Al igual que la novia, que se decantaba por Pronovias, Isabella también elegía un modelo de sello español, y recurría a uno de los diseñadores de referencia en nuestro país a día de hoy: Jorge Vázquez, actual director creativo de Pertegaz.

Al tratarse de una boda de día, optaba por un vestido corto, concretamente una creación en clave mini de estilo babydoll y silueta evasé. Este tipo de juegos de volúmenes se han establecido como una de las tendencias preferidas de las expertas en moda a la hora de escoger sus conjuntos más especiales, y es que aportan una dosis extra de originalidad y teatralidad muy elegante. En el caso del vestido de Isabella, confeccionado en tafetán de seda rojo, agrega dos lazos: el primero sobre el pecho, el segundo justo sobre el volante que marca el bajo. Lo ha combinado con un bolsito de mano decorado con abalorios dorados y un especial tocado del mismo color que el vestido que, tras el enlace, retiró de su melena suelta.

Un vestido inspirado en los años 50

El diseño que ha llevado Isabella pertenece a la colección Otoño/invierno 2021-2022 de Jorge Vázquez para Pertegaz. Aunque todavía no está a la venta, en marzo el modisto presentó los looks más característicos de esta propuesta bautizada como Puro Teatro e inspirada en la época en la que la actriz Ava Gardner vivió en Madrid, a mediados de los años 50. Entre los diseños fotografiados en el madrileño Teatro Real, encontramos este vestido fucsia que revisita un vestido de Pertegaz original de 1954 y que tiene una silueta similar al de Isabella Ruiz de Rato, con "los volúmenes originales pero en una versión más corta para hacerlo más contemporáneo", explican desde la firma.