Victoria Beckham y Eva Longoria, el duelo de estilo definitivo… ¡en bata!

Pocas relaciones existen tan especiales en el universo de las celebridades como la que mantienen Victoria Beckham y Eva Longoria. Las dos empresarias no solo procuran estar muy presentes la una en la vida de la otra (recordemos que la diseñadora fue quien creó los dos vestidos de novia de la actriz para su boda con José Bastón en 2016), sino también apoyarse mutuamente cada vez que se involucran en un proyecto. Aunque, en el caso de la carrera de la ex Spice Girl en el mundo de la moda, la intérprete ya se ha declarado en varias ocasiones la mayor fan de sus diseños. Es más, este miércoles no solo ha dejado claro que es una gran seguidora de sus creaciones sino también de su estilo personal, ya que ha estrenado un look que la propia británica habría lucido hace unos días: una bata que ha 'enfrentado' el estilo de ambas amigas dejando a los fans la difícil elección de cuál de sus dos ídolos la lleva mejor.

En nuestra opinión, el duelo de estilo queda en empate, ya que cada una se ha llevado el diseño a su terreno. La primera en estrenar la prenda fue Victoria. Como buena embajadora de su firma, se encarga personalmente de compartir en su perfil personal cuáles son -de todas sus creaciones- las favoritas que termina incorporando a su armario. De ahí que la bata larga de rayas llamara la atención al formar parte de su propuesta de regalos navideños. La diseñadora no solo lo combinó con los pantalones a juego, sino que volvió a demostrar su flexibilidad repitiendo la pose viral con la que ya una vez dio la vuelta al mundo.

A juego con la decoración

Dispuesta a posar de una forma tan peculiar como su amiga, la actriz organizó la improvisada sesión en su jardín para presumir de estreno. "¿Creando contraste o haciendo juego?", preguntaba Eva Longoria a sus seguidores mientras posaba recostada con la bata de su amiga. "De cualquier forma, estoy obsesionada", admitía. Su propuesta ganó en originalidad ya que lució únicamente la bata haciendo juego con ¡unos cojines! Un posado que Victoria aplaudió en la sección de comentarios: "¡Estás increíble! ¡Tus piernas! Besos".

Colores atemporales y fitting cómodo

La única pega que le podemos poner a la bata estampada de 185 euros es que ¡está completamente agotada! No sabemos si habría sido la influencia de Victoria o el empujón de su amiga lo que habría llevado a la creación a desaparecer de la web. También es verdad que su print atemporal sería uno de los puntos fuertes, algo que resalta la propia web: "Realizada en algodón, esta bata lleva el corte clásico y tiene una anchura relajada y cómoda. Un diseño rayado en azul marino y crema atemporal que va decorado con el elegante logo VB en rojo en el bolsillo izquierdo del pecho".