¿Por qué la elegancia se llama 'Sara Carbonero' según los fans de la periodista?

Una imparable Sara Carbonero afronta la que será una de sus navidades más especiales, de vuelta a su país natal y con nuevo proyecto entre manos, como presentadora de la sección Que siga el baile en Radio Marca. Pero su nueva andadura profesional no está evitando que vuelva a hacer planes por Madrid, lo que implica que sus jornadas se han ampliado. Ha sido el caso de este fin de semana, que aprovechó los días libres para reunirse con sus amigos regalándonos, de paso, un look de fiesta con el que revalida su título como una de las españolas mejor vestidas. Y es que para la ocasión apostó por un sofisticado traje sastre en color azul marino. Un diseño de inspiración masculina que combinó con el básico del armario por excelencia: una camiseta blanca.

"Tantos bailes ⚡️" fue el título que Sara escogió para la imagen. Un pie que lo mismo podría referirse a una canción que un sutil guiño su nuevo proyecto laboral. El look de la presentadora para la ocasión, ideado por el estilista Paco Rus, está firmado por Adriana Iglesias. Gran amante de la estética masculina, la periodista demuestra que los vestidos de fiesta no son los únicos que tienen cabida en nuestras citas de estas semanas. Un traje de impacto, como el que lució para su velada, también es una gran alternativa.

El nuevo vestido de fiesta

Eso sí, resulta fundamental que el modelo sea llamativo, algo que se puede conseguir mediante un estampado o un acabado satinado, como es el caso del suyo. Aunque es habitual combinar este tipo de dos piezas con blusas vaporosas o incluso camisas -también de inspiración masculina- Sara optó por una camiseta blanca para darle un toque más casual a la combinación. El básico del armario más conocido no es solo para los días de verano. Si lo combinamos con una blazer, es también perfecto para lucir a lo largo del invierno. Otro toque que tampoco faltó en el look fue un cinturón negro, complemento que se encargó de potenciar su talle.

Sus fans se rinden al look

La foto colecciona miles de 'me gusta' entre los que se encuentra el de Edurne, Blanca Suárez, Eva González y, por supuesto, su gran amiga Paula Echevarría. Aunque también sus seguidoras se han rendido al último look de la presentadora, tanto por su elección de estilo (fiel a mezclas minimalistas como se ve sobre estas líneas) como por su beauty look. "Te favorece mucho el pelo así", "Cuánta clase con una camiseta básica blanca". "Si algún día me preguntaran qué es la elegancia respondería: Sara Carbonero", escribió una de sus fans resumiendo la opinión general de sus followers.

