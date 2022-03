La noche que Helen Lindes se coronó 'reina de las nieves' con su nuevo mono La modelo acudió a un evento en la capital con un diseño 'made in Italy' que también ha conquistado a Georgina Rodríguez

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la duda de qué ponernos en los días más brillantes del año nos ronda la cabeza a la mayoría. Especialmente en 2020, ya que las celebraciones van a ser diferentes a todas las que habíamos vivido hasta ahora. Sin embargo, por esa razón, vivirlas plenamente parece casi obligatorio, por lo que no puede faltar un look a la altura del momento. Para quienes prefieran no estrenar un estilismo en estas próximas semanas, existe una alternativa que se puede llevar a cabo logrando acertar igualmente. Helen Lindes ha conseguido inspirarnos con su última combinación, que llevó a un evento en Madrid este martes, y darnos una idea sobre cómo triunfar apostando por una estética minimalista. La modelo, que despide el año de su retorno a la pasarela, utilizó un mono crudo con escote en 'V' sin tirantes, una prenda que bien podemos encontrar en el armario de verano. Su estrategia fue aderezarlo con una serie de complementos, los encargados -junto a un abrigo largo- de que el resultado final tuviera cierto toque invernal, al más puro estilo 'reina de las nieves'.

Sí, el blanco (o los colores claros en su defecto) sigue siendo uno de los colores estrella del invierno y Helen dejó claro con su look que además de funcionar en cualquier cita especial, el vestido está lejos de convertirse en el rey de la temporada. Y es que la maniquí apostó por la comodidad de su prenda de una pieza con pantalones acampanados largos. Además, el top tipo corsé potenciaba la cintura de la modelo al mismo tiempo que dirigía la atención al escote gracias al corte con forma de pico. Ya que se trataba de un diseño de Elisabetta Franchi totalmente liso, añadió un cinturón rosado con el logo de la firma a modo de hebilla para darle un toque de color.

Complementos con vocación de protagonistas

No fue el único accesorio que participó en la combinación. Unas joyas de Rabat (pulsera, pendientes y anillo con varios aros salpicados de brillantes) y el bolso clutch de Bvlgari, un modelo con estampado de serpiente, también ayudaron a que el diseño de la modelo ganara puntos de elegancia. La misma estrategia que Helen podemos aplicar con un diseño veraniego níveo. Basta añadir complementos de impacto con estampados o incluso piezas especiales del joyero para darle a cualquier prenda un aspecto nuevo y a la altura de cualquier velada.

La prenda italiana que conquistó a Georgina

Que el mono blanco es una prenda muy funcional lista para solucionarnos cualquier reto de estilo sea la estación del año que sea, es algo que no solo hemos descubierto gracias a Helen Lindes. También Georgina Rodríguez cuenta en su armario con un diseño de la misma firma que el de la modelo. Fue en junio de 2019 cuando estrenó su look de una pieza de Elisabetta Franchi que, en vez de lucir con clutch, combinó con un minibolso cruzado a modo de bandolera para darle un toque más informal. Lo que podemos sacar en conclusión analizando las mezclas de ambas es que los accesorios serán los que marquen la personalidad del estilismo final.