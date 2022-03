Vuelve el vestido más espectacular de Blake Lively, aunque no como te imaginas La actriz recuerda aquel famoso diseño que llevó a la MET Gala en 2018 de una manera de lo más especial

Este 2020 ha sido un año absolutamente atípico en todos los sentidos y ha provocado, entre otras muchas cosas, que se paralicen (o se celebren de una manera muy diferente a la conocidahasta ahora) los grandes eventos y alfombras rojas de todo el mundo. Sin embargo, eso no nos impide echar la vista atrás para recordar algunos de los lookazos más espectaculares que nos dejaron en anteriores ocasiones. Blake Lively, por ejemplo, ha rememorado recientemente varias veces el que parece ser su vestido favorito, el espectacular diseño de Versace que llevó en la Gala MET de 2018, la última de ellas de una forma que seguro que no esperabas.

Un lookazo para el recuerdo

Hace dos años y medio, la que fuera la icónica Serena Van der Woodsen en Gossip Girl subía por última vez -de momento- las escaleras para entrar en la emblemática MET Gala, que en aquella ocasión contaba con una etiqueta que invitaba a los asistentes a escoger looks con la temática 'Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica'. Blake no defraudó y logró convertirse en una de las mejores vestidas de la noche, y es que deslumbró con un impresionante vestido-joya de estilo barroco que no cabía en ningún coche, de hecho, tuvo que llegar al museo en autobús. Firmado por Versace, este diseño quedó grabado en el imaginario colectivo y pasó a la historia de la alfombra roja de la gala, y parece que incluso la propia actriz continúa soñando con él.

Un regalo inesperado

El vestido en cuestión estaba conformado por un corpiño dorado cuajado de pedrería adornado con un medallón frontal en tonos rojos, verdes y azules, del que partía una voluminosa falda granate con transparencias y bordados metalizados. Tanto le gustó a la californiana que en mayo lo recordaba ante sus seguidores, y hace solo unos días volvía a compartir una imagen de aquel día en sus redes. En las últimas horas, además, ha vuelto a hacerle referencia al recibir un regalo de lo más inesperado. La marca The Crystal Ninja ha creado para ella un nada discreto termo de café inspirado en el comentado diseño, y lo cierto es que no se han dejado detalle.

Está repleto de pequeños cristales rojos y dorados e incorpora las piedras centrales, e imita los motivos serpenteantes de la pieza. "Han convertido mi vestido de Versace en un termo para el café. No estoy bien" escribía Blake junto a un vídeo en el que mostraba a la perfección el diseño. Sin duda, un obsequio de lo más original y rompedor.

