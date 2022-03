Isabel Jiménez, una premamá a la última con vestido de punto y taconazos

Es innegable que este 2020 nos ha traido un auténtico baby boom entre las celebrities tanto internacionales como de nuestro país. Modelos, actrices, presentadoras, influencers... son numerosas las que han decidido ampliar la familia estos meses y viven actualmente una etapa de lo más dulce. Es el caso, por ejemplo, de Isabel Jiménez, quien se encuentra en la recta final de su embarazo y pronto le dará un hermanito al pequeño Hugo, nacido en abril de 2019. A falta de unas semanas para conocer a su segundo hijo, la presentadora continúa trabajando con normalidad y derrochando estilazo con conjuntos protagonizados por básicos de tendencia muy cómodos, como el vestido de punto que le ha conectado con otras premamás españolas: Paula Echevarría y Clara Alonso.

VER GALERÍA

Sencillez elegante

Hace unas horas, Isabel compartía con sus casi 300.000 seguidores dos fotografías en las que presumía de barriguita premamá en un improvisado posado con su perra Rita. En la primera de las instantáneas, mira con ternura a su mascota mientras nos deja un perfecto look para la temporada otoño-invierno protagonizado por básicos infalibles que podrás copiar estés o no embarazada. Como prenda protagonista, un modelo entallado que marca totalmente sus nuevas curvas y dejan claro que a la presentadora le queda muy poquito para verle la cara al pequeño Dani. Ya desde su anterior embarazo Isabel dejó claro que el vestido de punto es una de sus prendas preferidas a la hora de escoger look premamá, y no nos sorprende que en este segundo también esté recurriendo a él, no solo por su comodidad sino porque es una de las tendencias del momento.

- El desayuno 'healthy' de Isabel Jiménez que también recomienda Malena Costa

VER GALERÍA

Su prenda fetiche

Futuras mamás como María Pombo, Paula Echevarría o la princesa Sofía de Suecia están apostando por este tipo de diseños estas semanas, y, además, otras muchas expertas en moda han confirmado que van a pegar muy fuerte los próximos meses. Se trata de una pieza que se adapta a cualquier tipo de silueta, totalmente fácil de combinar, versátil, práctica y estilosa. En esta ocasión, la presentadora elige uno largo en color negro, al que suma un abrigo midi gris de solapas y doble botonadura que lleva abierto. Para rematar, se sube a unos salones de Dior, unos stilettos destalonados con lazada blanca y completa con un sombrero negro de ala ancha.

- Isabel Jiménez convierte su 'vestido-blazer' en un original look premamá

VER GALERÍA

- Isabel Jiménez presume de barriguita premamá con el vestido de punto ideal para todas las invitadas

Su faceta como diseñadora

El citado vestido de punto tiene especial relevancia en la colección que Isabel y Sara Carbonero han creado en colaboración con Cortefiel, y precisamente escogió uno en tono crema para la presentación de la misma, al que sumó con unas botas altas de puntera afilada y tacón cómodo en ante camel.