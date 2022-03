Isabel Jiménez presume de barriguita premamá con el vestido de punto ideal para todas las invitadas La presentadora protagoniza un posado navideño enfundada en un diseño básico que sienta bien tanto a las mujeres embarazadas como para las que no lo están

María Pombo, Sandra Gago, Dafne Fernández... son numerosas las celebrites que se encuentran en la recta final de su embarazo y cuentan las semanas (o incluso los días) para conocer a sus bebés, y es que este 2020 hemos vivido un auténtico baby boom. Entre ellas se encuentra también Isabel Jiménez, a quien le queda muy poquito para dar la bienvenida a su segundo hijo, Dani, que llegará para convertirse en el mejor compañero de juegos del pequeño Hugo. En esta etapa tan emocionante, la presentadora continúa trabajando con normalidad mientras se deja contagiar del espíritu navideño que anticipa unas fiestas que serán, sin duda, diferentes a las anteriores.

Su tradicional posado

En las últimas horas, Isabel ha compartido una imagen muy festiva junto a su compañero y amigo David Cantero, y es que, tal y como ella explica en el pie de foto, el posado no podía faltar tampoco este año a pesar de las circunstancias. En él, aparecen ambos frente a un árbol decorado con todo lujo de detalle, y la presentadora presume de barriguita con un estiloso look que podrás copiar fácilmente estés o no embarazada. Está protagonizado por una de sus prendas preferidas, el vestido de punto que tan fuerte está pegando estos últimos meses y que adoran tanto royals como expertas en moda. Concretamente, escoge uno negro de manga francesa y abertura en la falda que agrega ribetes blancos en el escote para aportar un toque bicolor minimalista y diferenciador.

Básico atemporal

Desde que anunció su embarazo, los vestidos de punto se han convertido en un básico imprescindible en el armario de Isabel, algo que no nos sorprende puesto que se trata de una prenda totalmente versátil, atemporal y, lo más importante, cómoda, algo que buscan las futuras mamás. De hecho, tiene especial relevancia en la colección que ella y Sara Carbonero han creado en colaboración con Cortefiel, y precisamente escogió uno en tono crema para la presentación de la misma, al que sumó con unas botas altas de puntera afilada y tacón cómodo en ante camel.

Isabel demuestra la versatilidad de estos modelos al combinarlos con todo tipo de calzados: desde stilettos hasta botas o incluso deportivas para conseguir un estilismo relajado ideal para el día a día