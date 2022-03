Tamara Falcó estrena la falsa chaqueta más viral de Zara: 'Está muy vista, pero me da igual'

Como cada semana, anoche Tamara Falcó participó en la tertulia de El Hormiguero junto a sus compañeros de programa, cita en la cual derrochó naturalidad y simpatía, y no dudó incluso en explicar los motivos de su reciente viaje a Andalucía. Como es habitual, la diseñadora, que se ha convertido en uno de los rostros más buscados de la pequeña pantalla, también consiguió generar numerosos comentarios con su look, puesto que todo lo que toca, especialmente a nivel de moda, se convierte en oro. Ha demostrado haber heredado el estilo de su madre, la elegantísima Isabel Preysler, aunque tiene un punto más atrevido y actual que le lleva a adaptar las tendencias del momento a su esencia.

Directa a nuestra wishlist

A pesar de que en su armario atesora diseños de firmas de lo más exclusivas, Tami, como la llaman sus seres queridos, también adora la moda asequible, y es que es totalmente habitual verla con modelos comprados en Mango o Zara. Precisamente al buque insignia de Inditex pertenece la prenda que acaparó ayer todas las miradas y que ha revolucionado a sus fans, una colorida pieza ideada para potenciar la silueta. Aunque de primeras parecía una chaqueta, lo cierto es que en realidad se trata de una camisa estructurada, con cuello solapa, hombros marcados y escote en 'V' cruzado. Confeccionada en un tejido satinado rojo, agrega estampado de flores en clave XL y tiene un precio de 39,95 euros.

Favorece a todo tipo de cuerpos

Es verdad que, de primeras, el corte de esta prenda puede llevar a confusión ya que realmente parece una blazer, y de hecho Tamara la luce como tal. Ella lleva un top lencero rojo con detalles de encaje bajo ella, una pieza de Etam que aporta un aire de lo más seductor y sofisticado, además de evitar enseñar más de lo deseado. Como decíamos, este diseño está pensado para realzar la silueta femenina, puesto que agrega un cinturón ancho del mismo tejido que potencia ese efecto 'cintura de avispa'. Al tratarse de una camisa tan llamativa, que adquiere todo el protagonismo, la diseñadora la ha combinado con unos sencillos pantalones pitillo negros, y ha rematado con joyitas de Tous, casa de la que es embajadora.

Total naturalidad

Sabemos que uno de los 'riesgos' de escoger prendas de Zara a la hora de configurar un look de invitada es saber que tu look ya lo ha llevado antes otra mucha gente, pero eso es algo que a la aristócrata no le importa, tal y como ha contado ella misma. Unos minutos antes de que comenzara el programa, Juan Ibañez, uno de los colaboradores habituales, preguntaba a Tamara por su estilismo, a lo que ella contestaba: "Es una camisa que está muy vista en Instagram, pero me da igual, nadie me la había visto. Me da igual que esté muy vista" explicaba, divertida. Lo cierto es que, a pesar de lo que dice, todavía no parece que se haya convertido en una plaga como anteriores diseños de la marca española, pero con la visibilidad que le ha dado ella no descartamos que consiga agotar las existencias. De momento, está disponible a través de la web en todas las tallas.

