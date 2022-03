¿Mono o dos piezas? Eva González despista con su look en una nueva aventura televisiva

Después de despedirse la semana pasada de La Voz en una emocionante final en la cual deslumbró con un vestidazo de flecos y 'nueva' melenita midi, Eva González se sumergió ayer en una nueva aventura televisiva al participar como investigadora invitada en Mask Singer. Semana tras semana, la presentadora ha conquistado hasta ahora a sus seguidores con sus fabulosos looks para subirse al escenario del talent musical, y ayer no se quedó atrás en el misterioso concurso de las máscaras, puesto que su conjunto de sello español no dejó indiferente a nadie. Además de derrochar estilazo, la sevillana consiguió confundir a sus seguidores gracias a un dos piezas de efecto óptico.

Amor por el 'made in Spain'

Ya sea para asistir a eventos especiales, alfombras rojas o en su día a dia, Eva ha dejado claro que adora lucir moda española, y es que en su armario conviven diseños de Zara, Mango, Mascaró, Alicia Rueda o Dolores Promesas, entre muchas otras. Anoche quiso mantenerse fiel a esa apuesta por los diseños de nuestro país y se decantó por un look de Inés Martín Alcalde Collection, casa de invitada que también firmó el conjunto viral con el que Nuria Roca batió récords en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

Efecto visual

A primera vista, parecía claro que la sevillana llevaba un estiloso mono, pero desde la marca han explicado que, realmente, se trata de un conjunto, concretamente el bautizado como Nairobi. Está protagonizado por una blusa de cuello perkins y manga corta con hombros estructurados confeccionada en un tejido ligero de tono crudo con microestampado de flores en negro y pantalón a juego. Concretamente, se trata de un diseño tipo palazzo de tiro alto y bajo acampanado que incorpora un cinturón ancho para realzar la silueta. Este detalle evita que veamos el corte entre ambas piezas y, por lo tanto, genera un efecto óptico que simula tratarse de una sola prenda.

Triunfo total en redes

Para rematar, se subió a unas sencillas sandalias negras de pulsera al tobillo de Jimmy Choo, y optó por un look de belleza muy original al recoger su melena en un moñito alto y pintar sus labios de un intenso tono carmesí. Como era de esperar, sus seguidores no han tardado en alabar esta elección, dejando numerosos comentarios tanto en sus redes como en las de su estilista, Inma Ferández. "¡Súper guapa!", "¡Me flipa el look!", "Estás espectacular" o "Me encanta como va" son algunos de los mensajes que pueden leerse.

