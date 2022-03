¡Como una auténtica supermodelo! Sofia Vergara protagoniza su última sesión de fotos del año

Aunque Sofia Vergara es conocida por su divertido papel en Modern Family, lo cierto es que quien es una de las actrices mejor pagadas no se limitó a desarrollar su carrera en la pequeña pantalla. La estrella forma parte de ese grupo de exitosas mujeres de Hollywood que han desarrollado otros proyectos totalmente diferentes a su profesión, como son Gwyneth Paltrow y el caso de Goop, Rosie Huntington-Whiteley y su marca de cosméticos y, por supuesto, ella misma, quien se encuentra detrás de Sofia Jeans, una línea que lanza en colaboración con Walmart que además utiliza en su día a día. Y, ¿qué mejor forma de dar a conocer sus creaciones que convirtiéndose en la modelo de su nueva colección? La artista termina el año potenciando su faceta como maniquí al ser la protagonista de la sesión de fotos de las novedades para la temporada Primavera/verano.

Este martes ha sido cuando Sofia ha compartido en su perfil no solo algunas de sus fotos favoritas de la campaña -como la que sale posando con un vestido de flores o unos pantalones azules clásicos-, sino también algunas de las curiosidades del making of como una foto de todos los pares de zapatos que se utilizaron para la sesión. Lo que sí ha dejado claro en el álbum que ha 'colado' a sus seguidores en su shooting es que no tienen ningún problema a la hora de desenvolverse delante de la cámara. Algo que hace con la misma naturalidad que una auténtica supermodelo.

La reacción de sus fans

Posando de pie, sentada en tu taburete, recostada o incluso bailando -un truco que consigue que las prendas salgan con movimiento-, son algunas de las tomas en las que aparece Sofia. Y, como no podía ser de otra manera, la reacción de sus fans no ha tardado en llegar. "Estás preciosa", "Me encanta cómo sientan tus vaqueros" o "Me he enamorado de todas las prendas y de tu estilazo en las fotos", fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de su comunidad de seguidores, la prueba de que convertirse en imagen de sus diseños es un gran acierto.

Estrellas con alma de supermodelo

Sofia no es la única estrella que es consciente de su gran poder de influencia a la hora de promocionar su proyectos. También Kim Kardashian con Skims, Kylie Jenner con Kylie Cosmetics o Victoria Beckham (o sus 'nueras' Nicola Peltz y Mia Regan en su defecto) se han convertido en la mejores embajadoras de sus firmas. El caso de la ex Spice Girl es todavía más significativo, ya que es la primera en estrenar algunos de sus looks y resaltar los puntos fuertes de sus creaciones, algo que ayudaría a que sus fans se atrevieran a hacerse con las prendas que ella escoge al considerar que son tendencias más que garantizadas.

