¿Un bikini transparente? Sofia Vergara luce tipazo y enloquece a sus fans

Imparable. Sofía Vergara se ha convertido en todo un fenómeno; de hecho, ocupa el primer puesto como la actriz de Hollywood mejor pagada. Sin duda, ha sido su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la serie de televisión Modern Family (1997-2020) la que le ha reportado tanta popularidad, como también ser jurado del programa America's Got Talent. Por otro lado, la colombiana, de 48 años, ha sabido mostrarse a todos sus seguidores con estilo muy personal, en el que auna las tendencias del momento con un guiño a la sensualidad con el que potencia su espectacular cuerpo. Unos gustos que ha mantenido durante las últimas décadas, tal y como demuestra en la última publicación que ha compartido con sus seguidores. Una fotografía donde luce tipazo con un bikini transparente.

¡Pura sensualidad! Sin duda, la imagen de Sofía Vergara posando de forma sugerente con una prenda de baño transparente no podía causar más sensación. De hecho, ha enloquecido a todos sus 20,5 millones de seguidores que no han podido evitar comentar esta publicación que recoge 1.200 comentarios (muchos de ellos muy divertidos) en tan solo 6 horas. "Siempre bella", "Papá Noel ya se que quiero para navidad, volver a nacer siendo Sofía Vergara", "Hermosa", "Linda"... Piropos y jocosas frases que no se han hecho esperar por parte de sus fans.

Su pasión por los bikinis más atrevidos

Superándose a los posados de las supermodelos en ropa de baño, Sofia Vergara logra un efecto Wow con esta instantánea que pertenece al pasado. De hecho, se trata de una imagen tomada en Miami en la década de los 90, en la que que aparece con un bikini transparente que se acompaña de bordados con forma de margaritas para no mostrar más de lo debido. Hace justo una semana, la actriz colombiana generaba el mismo impacto al recuperar una fotografía de la misma época y también realizada en la costa de Florida. En esta ocasión, su elección fue prenda de baño de dos piezas en tono plateado e, igualmente, de estilo muy sugerente.

