Edurne brilla con su último look premamá: un minivestido de lentejuelas y sandalias de taconazo La cantante deslumbra en televisión con un estratégico diseño envolvente que se adapta a todos los cuerpos

Este diciembre Edurne celebra diez años de amor con el futbolista David De Gea, junto al que va a vivir, sin duda, sus Navidades más especiales hasta la fecha. Tal y como anunciaron ambos hace justo un mes, la pareja espera su primer hijo, y el estado de la cantante es ya más que evidente aunque todavía no hayamos podido verlo en televisión, ya que los programas de Idol Kids, en el que ejerce como jurado, están grabados hace unos meses. Sin embargo, sus redes sí nos están permitiendo descubrir poco a poco sus estilismos premamá, que, de momento, están superando las expectativas. El último de ellos está protagonizado por un minivestido de lentejuelas, un tipo de prenda que ha lucido en numerosas ocasiones los últimos años y que deja claro que va a ser una embarazada muy cañera.

Estilo disco

La madrileña no solo triunfa en el ámbito musical, sino que también se ha convertido en un rostro habitual en televisión, y, además de participar en el concurso de Telecinco, también podemos verla en el formato Fam Jam de Disney Channel. Curiosamente, esta noche tendrán lugar las finales de ambos talent shows, y Edurne calienta motores posando en redes con un look de alto impacto. Como absoluto protagonista, un diseño brillante de silueta envolvente, un tipo de patrón que se adapta a cualquier tipo de silueta. Cuenta con escote en 'V', manga francesa acampanada y minifalda trapecio, y está confeccionado en un tejido cuajado de lentejuelas en tonos verdes, azules, rosas y plateados. Remata con un cinturón negro de hebilla dorada y unas coloridas sandalias de pulsera al tobillo con adorno de pompones.

Silueta estratégica

No es la primera vez que Edurne elige un diseño de este estilo para aparecer en la pequeña pantalla, de hecho, ha dejado más que claro que adora recurrir a las lentejuelas para aportar un toque teatral y llamativo a cualquier conjunto. El año pasado escogía uno de patrón y tejido similar al de ahora, un diseño negro firmado por la casa francesa Maje con hombros estructurados y detalles drapeados en la falda. Lo acompañó de maxipendientes en forma de corazón de My Peeptoes Shop.

En clave midi

Pero no solo le gustan los looks de lentejuelas en clave mini, sino que también defiende a la perfección su versión midi más clásica, prueba de ello es este conjunto que llevó en una de las grabaciones de Got Talent, protagonizado por un modelo de silueta entallada, falda tubo, hombreras y cuello perkins. De nuevo, lo combinó con pendientes XL, un par de metacrilato en forma de estrella.

Edurne presume de embarazo