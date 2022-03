¿Dónde está la barriguita? Edurne confunde a sus fans con su look 'dancing queen' La cantante deslumbra en su última aparición televisiva con un entallado mono de estética setentera

No cabe duda de que Edurne atraviesa actualmente su momento más dulce. En el plano personal, acaba de anunciar su primer embarazo tras casi una década de relación con el futbolista David de Gea, y en el ámbito profesional triunfa con su disco Catarsis mientras ejerce de jurado en el exitoso programa de televisón Idol Kids. Anoche tuvo lugar la primera semifinal del concurso, una cita de lo más especial en la que la cantante deslumbró una vez más con un llamativo look que nos transportó a la década de los 70 y que no dejó indiferente a nadie. Además, esta elección generó cierta confusión entre sus seguidores: ¿dónde estaba esa barriguita de la que ya había presumido en redes?

Look de alto impacto

La intérprete de Amanecer apareció en plató junto a sus compañeros -Isabel Pantoja y Carlos Jean- haciendo gala de la simpatía que le caracteriza, con una gran sonrisa, derrochando dulzura y brillando en el sentido más literal de la palabra, puesto que escogió un conjunto metalizado que acaparó todas las miradas. Estaba protagonizado por un entallado mono largo de pronunciado escote en 'V', drapeados bajo el pecho, corte a la cintura y marcado bajo acampanado tanto en el pantalón como en las mangas, detalle que aportaba una marcada estética setentera.

Inspiración ABBA

Unas horas antes de que pudieramos ver el estilismo al completo a través de la televisión, Edurne dio muestra de él ante su más de millón y medio de seguidores a través de su millón y medio de seguidores mediante un 'boomerang' en el que aparecía girando sobre sí misma y dejando claro lo contenta que estaba de que diera comienzo una nueva etapa del show. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en recibir numerosos comentarios que le encontraban ciertas referencias al look: "Cher 💥♥️", "Una diosa dorada" o, el más repetido "ABBA". Y es que la cantante se convertía por una noche en una auténtica 'dancing queen' gracias a este conjunto que evoca los llamativos y característicos conjuntos que llevaban los componentes del famoso grupo sueco en los 70 y 80, así como las protagonistas de la película inspirada en sus canciones, Mamma Mia.

Fácil explicación

Estos mensajes que aplauden la elección de Edurne y le buscan parecidos innegables se intercalan con otros que se preguntan, confundidos, dónde está la barriguita de la cantante. Hace un par de días, compartió una fotografía en la que su embarazo ya era más que evidente, pero en el programa no había rastro de ella. A pesar de que esto ha confundido a los fans del programa, la explicación no puede ser más sencilla: no era en directo, sino que estaba grabado hace unas semanas.

