Edurne declara su amor por David de Gea: 'Me ha inspirado mucho desde hace nueve años'

Edurne está viviendo una etapa maravillosa con David de Gea. La cantante y el portero del Manchester United están a punto de celebrar una década juntos y esperan con ilusión la llegada de su primer hijo. Antes de anunciar su embarazo, la artista grabó uno de los programas más emocionantes de Idols Kids, aquel en el que presentaba su nuevo éxito, Tal vez, y confirmaba con una gran sonrisa que De Gea era el hombre de su vida. "Alguien me ha inspirado mucho desde hace nueve años", confesó a Jesús Vázquez tras su actuación, haciendo alusión al deportista, a quien conoció a finales de 2010 durante la grabación de un villancico solidario.

"Hace nueve años y aún recuerdo dónde me diste aquel beso por primera vez", cantó Edurne en el plató de Idols Kids, y el presentador, al hablar con ella sobre esta declaración de amor, quiso recordar su primer beso con su marido, Roberto Cortés. "Yo también recuerdo dónde me dio el primer beso hace ya 18 años. Te estaba oyendo y yo también me acordaba. Luego volvimos al sitio y no tenía nada que ver. El lugar es ahora la sección de lencería de una tienda, antes era un bar", reveló entre risas.

Días antes de anunciar su embarazo, Edurne concedía una entrevista a HOLA.com en la que evitaba pronunciarse sobre sus planes de futuro con De Gea. "Muchas parejas han anunciado después del confinamiento que ampliaban la familia... otras que se separaban... ¿Tienes algo que contarnos?", la preguntamos. "Nada, yo lo único que tengo que contar es que el confinamiento lo he vivido como todo el mundo, en casa, viendo series, pelis, aprovechando para hacer cosas en la cocina, que se me resiste un poco mas, pero nada, yo, de momento, muy feliz", aseguró. Sin embargo, su sonrisa guardaba el mejor de los secretos y el 5 de noviembre confirmó que iba a ser mamá.

Edurne y De Gea, una década de amor

Se conocieron a finales de 2010 y, ahora, a punto de celebrar su décimo aniversario como pareja, se preparan para la gran aventura de ser padres. En esta década juntos han sabido sobrellevar la distancia -el futbolista juega en el Manchester United desde 2011- y han salido fortalecidos. Durante varios años, Edurne ha vivido a caballo entre Madrid y Manchester, hasta que, en 2018, se mudó definitivamente a Inglaterra, aunque sigue viniendo a España regularmente por trabajo.

La pareja está encantada con la idea de su próxima paternidad, pero parece que se resiste a pronunciar el 'sí, quiero'. "La boda, de momento, no está en mente. Todo se verá, pero con la que está cayendo aquí ahora mismo como para pensar en boda", aseguró la cantante en HOLA.com.

