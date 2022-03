'Mi todo', la romántica declaración de una enamorada Georgina Rodríguez a Cristiano La bailarina ha recuperado una foto juntos del verano con aquel look que le conecta con una supermodelo

Aunque Georgina Rodríguez es toda una caja de sorpresas (todavía nos estamos recuperando de que fuera ella la celebridad que se escondía debajo del león de Mask Singer), hay algo que no cambia en su vida: el amor que siente por su familia y su pareja. Embajadora oficial del día a día de los Ronaldo-Rodríguez, es la encargada de compartir los momentos más tiernos con sus pequeños. Aunque eso no quita que también encuentren ratos a solas en los que dedicarle tiempo a su relación. Y, cuando la agenda no lo permite, fotos de momentos juntos o #throwbacks consiguen renovar los sentimientos de ambos. Este ha sido el caso de la última publicación de la modelo, una tierna imagen posando con Cristiano que ha derretido a sus seguidores con la romántica declaración. "Mi todo", escribió debajo de la foto en la que luce un impresionante vestido rojo de Dolce & Gabbana, un modelo que nos suena que habría estrenado en verano y que, además, le conectaría con una de las supermodelos más famosas del mundo.

Fue el 25 de febrero de 2018 cuando el vestido hizo su primera aparición sobre la pasarela, concretamente como parte de la colección otoñal de aquel año. Lo que no esperarían los diseñadores es que, dos años más tarde, su vestido seguiría siendo un exitazo. Por mucho que apareciera combinado con un corsé a tono, Georgina prefirió lucir el modelo original sin ningún tipo de complemento, ya que los plisados de la tela hacían las veces de estampado. Un año más tarde, en septiembre de 2019, Emily Ratajkowski conquistaba el show de la Semana de la Moda de Milán con la nueva versión del look: en color azul cielo y con un cierre acordonado.

Dos años en el armario

Tratándose de un vestido de una colección pasada, encontrarlo es casi imposible. La mayoría de tiendas multimarca han colgado el 'Agotado' después de rebajarlo hasta los 975 euros (su precio original era de 1.950). Sin embargo, Georgina se hizo con el diseño a tiempo pese a que habría tardado dos años en estrenarlo, ya que esperó hasta este verano para lucirlo por primera vez. Y es que la prenda cumple todos los requisitos que parece buscar en sus nuevas adquisiciones: el made in Italy y que la silueta potencie su figura de reloj de arena.

El truco de Victoria Beckham

Curiosamente, hemos encontrado una conexión entre Georgina y una de las mujeres más elegantes del planeta: Victoria Beckham. Para sus citas románticas con el exfutbolista, la diseñadora sigue una estrategia clara: optar por prendas elegantes que integrar en mezclas sencillas, y la prueba fue su modelo en color naranja de largo midi que combinó con un cinturón fino. Un truco de estilo del que la modelo bien podría haber tomado nota ya que también apostó por un look de largo intermedio en una tonalidad cálida. Aunque, a falta del complemento del talle, agregó como collar una sofisticada cadena dorada.