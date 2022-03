Katie Holmes lleva 72 horas sin separarse de su nuevo bolso hecho en España

El estilo de Katie Holmes nos entusiasma por dos razones: la primera es que la actriz ha dado con las mezclas perfectas para salir a la calle bien vestida sin necesidad de complicarse. Una serie de combinaciones minimalistas o de inspiración masculina que se pueden crear con facilidad ya que incluyen los básicos del armario. La segunda razón es la pasión que la actriz siente por la moda española. Un rápido repaso a su vestidor nos descubre que firmas tan conocidas como Mango son algunas de las que no faltan en sus citas románticas con su pareja, Emilio Vitolo Jr. Aunque no solo las firmas más conocidas del país han conseguido colarse en sus looks. Otro diseño hecho en España ha sido el último en conquistar a la intérprete, un bolso todorerreno bicolor.

Van tres las veces que hemos visto a la artista rendirse a este complemento y en menos de 72 horas, algo que podría demostrar que el bolso ha conseguido colarse en su ranking de favoritos para esta temporada. Y es que los modelos tipo cubo o bucket apasionan a la intérprete, quien los colecciona en todos las formas y colores (y además son tendencia este otoño). Su última adquisición para la colección ha sido un modelo que estrenó este martes en un paseo romántico durante una de sus citas por Nueva York y que recicló al día siguiente en una jornada de recados.

Si para su cita con el chef apostó por un look muy casual -abrigo masculino camel, sudadera, vaqueros, botas de cordones y, como toque final, un sombrero de ala ancha-, al día siguiente volvió a escogerlo para una mezcla de inspiración working, con jersey de cuello alto, pantalón de pinzas, zapatillas blancas de velcro y abrigo marrón chocolate de cuero (sobre estas líneas). Este viernes, el bolso volvía a hacer acto de presencia andando por la Gran Manzana, ocasión en la que recicló el chaquetón largo, pero con una camisa con chorreras, pantalones rectos y botines.

Accesorio 24/7

El de Katie es el modelo Lana de Strathberry, concretamente la versión midi de la pieza, un bolso multidisciplinar en marrón y verde botella que la firma declara "perfecto para el día a día". Y, no nos extraña que le hayan concedido ese título, el tamaño es perfecto para llevar todo lo necesario, desde el teléfono hasta el neceser o incluso una tablet. Además, la combinación de colores hacen del accesorio una pieza que puede funcionar con todo tipo de looks. De hecho, fue algo que la actriz demostró llevándolo perfectamente integrado en sus tres combinaciones.

Mitad español y mitad británico

Cuesta 602 euros y, como se puede leer en la web de la firma está "100% hecho en España". Sin embargo, también tiene parte extranjera, ya que la firma Strathberry tiene la base en Edimburgo. Fundada en 2013, está especializada en crear complementos de cuero siguiendo una estética minimalista y elegante. Dos razones por las que celebridades como Emily DiDonato o Alessandra Ambrosio -además de Katie Holmes que tiene varios modelos- se han enamorado de sus creaciones. Y no es de extrañar, el trabajo es tan meticuloso que los artesanos españoles emplean hasta 20 horas para crear cada pieza.