¡Te sorprenderá! Hailey Baldwin hace viral su atrevido diseño de 6.900 euros y no por su precio

La modelo estadounidense Hailey Baldwin -también conocida como Hailey Bieber tras su matrimonio con el cantante canadiense Justin Bieber- parece que tiene como mantra hacer que todos hablen de sus looks. No en vano, a sus 23 años es una de las celebrities más atrevidas, pues defiende (y transforma según su propio estilo) las tendencias más transgresoras de las pasarelas. De igual forma, se ha convertido en todo un fichaje al que seguir para aprender lecciones de estilo que ayuden a sacar el mejor partido del armario de temporada (o a reciclar piezas vintage). Sin embargo, y por mucho que su inversión en moda sea sorprendente y arriesgue con innovadoras compras, no siempre convence de igual forma a sus seguidores. Así es como le ha pasado con el estreno que acompaña a su último look con vaqueros y zapatillas.

Un abrigo de innovador diseño

Hace tres días, Hailey Baldwin fue fotografiada caminando por las calles de Nueva York para adquirir unas bebidas en un coffee shop. Prácticamente irreconocible con unas gafas de sol y una gorra, la modelo finalmente no ha conseguido evitar que su imagen trascienda a la opinión publica. Sin embargo, no ha sido por ser quien es lo que ha hecho que todo el mundo hable de su paseo, sino por su look y, en concreto, una de sus prenas. Y es que, para la ocasión, la modelo ha mostrado esa faceta suya atrevida al estrenar un innovador abrigo muy largo de piel de oveja que simula peluche y que se trabaja en su bajo para simular unos flecos XXL en aspecto rizado.

Comparativas que se han hecho virales más allá de su precio

Una prenda que pertenece a la colección de Otoño/Invierno de la firma italiana Bottega Veneta (un sello que figura en el armario de muchas royals, como Máxima de Holanda que tiene un estratégico vestido con potente efecto estilizador) y que tiene un valor de 6.900 euros. No obstante, no es su precio lo que ha generado un debate, sino ese estilo transgresor al que hacíamos referencia. Por su innovadora forma y su color amarillo mantequilla, son muchos los memes que se han generado al comparar la prenda con una fregona, unas patatas fritas, unos noodles o queso en tiras.

