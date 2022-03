Hailey Baldwin confirma el sencillo truco para parecer más alta con unos vaqueros

Aunque se dedica al modelaje, lo cierto es que Hailey Baldwin no siempre se ha sentido del todo cómoda en la industria. Como ella misma ha admitido, no es tan alta como otras de sus compañeras de profesión como Kendall Jenner o Gigi Hadid, que logran superar el 1,80 m de altura. Eso explica por qué no es habitual encontrarnos con la maniquí en las pasarelas más importante del mundo donde sí que desfilan sus amigas. Sin embargo, no deja que eso la desanime. Lo cierto es que ha conseguido ganarse a la cámara y es toda una experta en posar para las campañas de moda, así como de crear looks que le hagan parecer mucho más alta. De hecho, su última combinación es el ejemplo perfecto, ya que ha dado con una mezcla perfecta para el entretiempo con vaqueros que consigue sumar centímetros de altura de forma inmediata. ¿Quieres saber cómo lo ha hecho?

VER GALERÍA

Esta es la razón por la que Haily Baldwin cambió radicalmente de estilo

Sí, Hailey, se ha convertido en todo un icono de estilo a la hora de dar con combinaciones que, visualmente, suman centímetros de altura de forma inmediata y su última elección es el mejor ejemplo de ello. La modelo lució un estilismo formado por un jersey de ochos, pantalones vaqueros y botines (su calzado favorito todo el año) con el que se aseguró de dar una vuelta por Los Ángeles y hacer las delicias de las expertas en moda. Si las anchuras skinny cada vez están más alejadas del armario -van perdiendo terreno frente a otras siluetas más amplias-, la maniquí logró un efecto 'piernas infinitas' incluso con sus jeans anchos gracias a los complementos que añadió a la mezcla.

VER GALERÍA

Falso 'slouch'

Y es que sus vaqueros, de bajo arrugado, tienen que combinarse con cuidado, ya que ese tipo de pliegues suelen acortar la silueta. Un problema que Hailey solucionó al añadir unos botines de Alexander Wang con truco, el modelo de cuero bautizado como Vanna. Y es que aunque el diseño está pensado para llevar abrochado sobre el tobillo como una segunda piel (el conocido 'efecto calcetín') lo cierto es que, al llevarlo bajado y con el bajo del pantalón por dentro- recuerda a la silueta slouch, ya que el resultado es la caña bajada y con dobleces.

VER GALERÍA

A juego con el bolso

De esta manera, tanto la caña plegada del calzado, como el pantalón, lograban el efecto contrario, sumándole centímetros a la figura gracias a la continuidad visual de la prenda y el complemento de puntera afilada (otro truco para estilizar la silueta). Hailey nos resuelve la duda de estilo con una sencilla alternativa que ya puso en práctica el pasado febrero, como se ve sobre estas líneas: esos jeans anchos nos harán parecer más altas siempre y cuando los combinemos con calzado cerrado de tacón que también quede arrugado. Por último, la modelo agregó un bolso acolchado de Yves Saint Laurent, a tono con los botines.

Loading the player...

El baile en pareja de Hailey Baldwin y Justin Bieber que puedes replicar en casa