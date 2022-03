Tamara Falcó se 'convierte' en una diosa con su vestido nuevo

Sofisticada, femenina, versátil y muy moderna son algunos de los adjetivos que se nos ocurren cada vez que repasamos los looks de Tamara Falcó. Y es que además de convertirse en una figura influyente en la industria de la gastronomía desde que ganó Masterchef Celebrity, lo cierto es que nos ha acercado a su armario de una manera que, quizás hasta ese momento, se nos había pasado más inadvertida. ¿El resultado? Un bombazo inmediato con cientos de fans interesándose por sus estrenos en cada una de sus fotos y queriendo imitar su estilo personal. Claro que, tanto para ella como para su hermana, Ana Boyer, la figura de su madre, Isabel Preysler ha sido fundamental a la hora de definir su estilo. Con semejante referencia en casa, no es de extrañar que haya seguido sus pasos convirtiéndose en una de las mujeres mejor vestidas del país, inspirando a diferentes generaciones. Un título que ha revalidado este viernes con un look que ha conseguido arrancarnos un suspiro: el vestido midi perfecto que sirve para una reunión de trabajo o para la noche en la ópera, como fue su caso.

El vestido con escotazo trasero de Tamara Falcó que no habíamos visto hasta ahora

Por la inauguración de la nueva temporada en el Teatro Real, una cita a la que también acudieron los Reyes, Tamara supo cómo conquistar apostando por un versátil modelo que podemos imaginar en todo tipo de citas del entretiempo. Su diseño, firmado por Silvia Tcherassi recibe el nombre de Protea. Y no podría parecer más indicada la conexión con la deidad griega que gobierna los mares, ya que las tonalidades y ondulaciones del diseño hecho en crepe de seda, recuerdan a los movimientos fluidos de las aguas. Otro favorecedor detalle son las mangas -que caen en efecto cascada-, al igual que el original cinturón, minimalista y sencillo para realzar el talle con ingenio.

De noche o de día

Aunque el nombre evoca el mar, la propia firma encuentra otra referencia oculta en las tonalidades del diseño. "Las llamativas y ligeras sombras azules del Protea nos hacen sentir como que volamos por el cielo", declara la marca sobre el look que estrenó Tamara para su noche en la ópera. Perteneciendo a la colección Pre-Fall 2020, no podría ser un modelo más de tendencia. Y, aunque la hija de Isabel Preysler lo lució en una velada mágica, en la campaña de Silvia Tcherassi aparece combinado con un pañuelo a modo de bandana, la prueba de que también es una gran elección para una cita diurna si se mezcla con unas sandalias o unos botines planos.

Flores, ramas y sandalias 'liana'

Tamara es consciente del poder que tienen los complementos cuando se trata de redondear un look, por lo que no faltaron los accesorios sumando puntos de elegancia al iridiscente diseño. Una mascarilla negra con flores estampadas le dio ese toque primaveral al modelo liso. Lo mismo que consiguió un original bolsito negro con detalles en azul, dorado y naranja que llevaba bordados con forma de ramas entrelazadas. Unas sandalias de tiras negras minimalistas, un modelo de tacón fino, puso el elegante toque final a su espectacular mezcla.

