Tamara Falcó e Isabel Preysler coinciden con los vaqueros que más estilizan

Hablar de Isabel Preysler y Tamara Falcó es hacerlo de pura elegancia, y es que ambas están consideradas como dos de las mujeres más estilosas y sofisticadas de nuestro país. Aunque cada una cuenta con una estética personal marcada (por ejemplo, la diseñadora adora los estampados florales y los tejidos potentes mientras su madre prefiere el minimalismo), las dos comparten varios mantras de moda y apuestan por las mismas prendas de fondo de armario que favorecen especialmente su silueta. En las últimas horas, por ejemplo, han lucido conjuntos compuestos por idénticos básicos atemporales y detalles de tendencia, y han demostrado que tienen claro cuáles son sus pantalones preferidos de cara a la nueva temporada.

Flores para Tamara

Tami, como la llaman sus seres queridos, adora compartir día a día sus looks con sus seguidores, a quienes explica con detalle dónde ha comprado cada prenda y accesorio que lleva. Ayer publicó una fotografía en la que posaba sentada en unas escaleras ataviada con un perfecto conjunto de entretiempo, combinando blusa estampada y pantalones oscuros. Concretamente, eligió una camisa de Ba&sh con motivos florales y de paisley bautizada como Abi, diseño que se puede adquirir en la tienda online de la firma parisina por 170 euros, a la que sumó unos vaqueros entallados de tiro alto y bajo acampanado. Para rematar, unas sencillas sandalias de Mango en tono cuero y bolso geométrico de Reliquiae, una marca de fabricación y distribución española que ha conquistado anteriormente a doña Letizia, entre otros rostros destacados.

Un toque más seductor

Unas horas después de subir esta imagen a sus redes, la diseñadora asistió a El Hormiguero, programa en el que ha fichado como tertuliana, y lo hizo con un look que no pasó desapercibido en redes y que seguía la misma fórmula de estilo. Mantuvo unos pantalones idénticos -o incluso los mismos- pero cambió la blusa para apostar por un top lencero que aportaba un aire más seductor e ideal para la noche. Se trataba de una pieza de tirante espagueti y escote cruzado confeccionada en un tejido morado de acabado satinado que agregaba un detalle de nudo bajo el pecho y que conquistó por completo a sus fans. "Está guapísima", "Qué fantasía de look" o "Ese color le queda genial, últimamente está muy favorecida" han sido algunos de los comentarios que han dejado.

La elección de Isabel

Pero Tamara no es la única de la familia que siente especial predilección por estos pantalones, sino que su madre también los ha llevado esta semana. Isabel Preysler asistía el miércoles por la tarde a la presentación de una exposición en Madrid junto a Mario Vargas Llosa derrochando estilo con un conjunto en clave más relajada de lo que nos tiene acostumbradas, pero, como no podía ser de otra manera, manteniendo su característica sofisticación. Ella optó por unos vaqueros de un tono ligeramente más claro con detalles trenzados a la cintura, a los que sumó una camisa de rayas azules y blancas de algodón, el modelo Charlie de la firma Rails. Completó con mascarilla a juego, también de la casa americana.

