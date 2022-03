La mezcla ¿imposible? de Pilar Rubio: un look roquero con zapatillas La presentadora recupera su imagen más cañera sin renunciar a la comodidad de las 'sneakers'

Solo Pilar Rubio podría convencernos de darle un toque cañero al armario. Sus estilismos son capaces de lograr lo imposible: que incluso sus fans más reacias a incluir el negro, las tachuelas o las botas militares en sus combinaciones del día a día, se atrevan a hacerlo. Y es que si algo caracteriza a la colaboradora de El Hormiguero es su amor por la música rock & roll, una pasión que se manifiesta incluso a través de su gusto personal. Es más, gracias a ella, hemos descubierto que no puede faltar una camiseta negra con el logo de una banda en el armario (y su extensa colección lo demuestra) como si se tratara de cualquier otro básico. En su último look, donde lleva el estilo roquero a un nuevo nivel, también hemos encontrado inspiración, ya que combina esas prendas de 'efecto Wow' de una forma que no nos imaginábamos: ¡con deportivas!

Fue este domingo cuando, disfrutando de una velada en Madrid, Pilar mostró sus nuevos estrenos, más alejados de los vestidos veraniegos que ha llevado estas últimas semanas y perfectos para el entretiempo. Siempre fiel a la estética que caracteriza a los grupos de rock, combinó un top bordado con encaje y plumeti (prenda que no nos sorprendería encontrar en el armario de Freddy Mercury versión 2020) con una minifalda negra. Este diseño con volantes firmado por The Kooples destacaba por el original cinturón con tachuelas (114 euros), un detalle que formaba parte de la pieza y dirigía la atención al abdomen. Y es que el complemento hacía que la personalidad romántica de las transparencias de la prenda se volvieran mucho más urbanas.

Inspiración roquera... y sport

Gracias a ese toque, Pilar tuvo la excusa estilística perfecta para combinar la blusa con una falda de cuero. Una pieza de cintura alta y largo mini que era obra de Marcell von Berlin. Si bien no necesitaba cinturón -ya que lo llevaba integrado el propio top-, un original detalle del diseño era que llevaba los bolsillos cosidos por fuera. Como accesorio estrella, añadió las zapatillas Chuck Taylor All Star (80 euros) con plataforma; un toque deportivo que es también la alternativa más cómoda para ponerle el broche final a su combinación.

El regreso del estilo de Pilar

Puede que, de un tiempo a esta parte, los looks de Pilar Rubio hayan estado formados, en su mayoría, por prendas elásticas o incluso camisas sueltas de su pareja, Sergio Ramos. Al estar embarazada, la presentadora ha optado por ese tipo de piezas que le permitieran moverse con mayor libertad. Sin embargo, en cuanto ha recibido a Máximo Adriano, no ha tardado en volver a las andadas de estilo recuperando su estética preferida. De hecho, poco después de dar a luz, celebró en su perfil la primera semana de su pequeño con un posado tan roquero como el de este fin de semana.

